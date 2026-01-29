Llega a Asturias una masa polar: la AEMET alerta de que el peligro será "importante o extraordinario" en el Cantábrico, con oleaje y fuerte viento

Las borrascas "Ingrid", "Josehp""Kristin"... Y ahora, para rematar, una "masa polar marítima". La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) alerta de que un nuevo temporal azotará a partir de este viernes Asturias y en especial la costa. "En el Cantábrico y Galicia el peligro será importante o extraodinario", advierte el organismo. De hecho, la región estará en alerta naranja desde las 21.00 horas de este jueves hasta las 23.59 horas del sábado por olas de hasta 8 metros y rachas de viento de 62 a 74 kilómetros por hora.

Tras el paso de varios frentes, la AEMET avisa de la entrada por el norte peninsular de "una masa polar marítima, que dejará precipitaciones fundamentalmente en Galicia y zonas aledañas, con probabilidad de ser persistentes, localmente fuertes y ocasionalmente con tormentas y granizo menudo". Galicia sufrirá la peor cara de este temporal, donde toda su costa estará en alerta roja por fenómenos costeros.

Aviso amarillo por viento

En Asturias, las lluvias, que "podrán ir acompañadas de tormentas", se producirán fundamentalmente por la tarde. Según el pronóstico de la AEMET, durante toda la jornada habrá "rachas muy fuertes de vientos del suroeste y oeste en zonas expuestas del litoral y en zonas altas del interior". Además de la alerta naranja por oleaje, hay aviso amarillo por viento entre las 06.00 y las 12.00 horas en el litoral oriental y occidental, así como en el Suroccidente y la Cordillera y los Picos.

La cota de nieve, por su parte, está previsto que descienda desde los 1.400- 1.600 a los 900 metros al final del día. Sin embargo, las temperaturas serán altas, debido a los vientos que soplarán del suroeste. Así, se esperan máximas de 16 grados.

La previsión para el fin de semana

El sábado continuará el mal tiempo y la alerta naranja por fuerte oleaje. La AEMET advierte también para este día "rachas muy fuertes del oeste en el litoral por la mañana". Las precipitaciones serán débiles y moderadas y remitirán por la tarde, mientras que la cota de nieve ascenderá de los 900 a los 1.200 metros en la Cordillera.

Para el domingo desaparecen los avisos especiales, pero continuarán las lluvias, que remitirán igualmente por la tarde. La cota de nieve se situará en torno a los 1.200 metros en la Cordillera de madrugada y los termómetros llegarán a los 17 grados.