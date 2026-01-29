Llega a la Audiencia el caso de prostitución de menores tuteladas en Asturias: un proceso complejo y con muchas partes implicadas

El caso judicial por supuesta prostitución de menores tuteladas por el Principado de Asturias, en el que hay doce hombres acusados tras la denuncia por parte de responsables de los centros donde residían las víctimas, ha llegado ya a la Audiencia Provincial tras culminar la fase de instrucción, en la que la jueza ha visto indicios de delito. A partir de ahora queda por delante un proceso largo, dada la elevada cantidad de partes personadas en el litigio, y está por ver cómo quedan formulados los escritos de Fiscalía y las acusaciones particulares para saber qué penas piden en un caso que generó gran shock en la región.

El caso se juzgará directamente en la Audiencia puesto que los delitos que se aprecian en la causa pueden conllevar penas superiores a los cinco años de cárcel. El auto dictado tras la fase de instrucción ha sido recurrido, sin embargo, por varias de las defensas de los doce implicados. Sus recursos tienen que ser resueltos aún.

Cada uno de los acusados tiene su propio abogado, por lo que en el juicio habrá, presumiblemente, doce, más cuatro letrados de las acusaciones particulares de las menores que fueron víctimas, a lo que hay que sumar la Fiscalía. Todo ello hace que el proceso, que ha recaído en el magistrado de la sala tercera de la Audiencia Javier Domínguez Begega, se vuelva más complejo y, en principio, "vaya para largo", según fuentes conocedoras. El caso podría derivar, si avanza el proceso en la Audiencia, en un juicio por posibles delitos de favorecimiento de la prostitución de menores y de agresiones sexuales.

El caso de las menores tuteladas por el Principado supuestamente prostituidas generó gran conmoción, tras destaparse que se investigaba a doce hombres en relación a un supuesto caso de proxenetismo con cinco jóvenes de centros de menores. Las investigaciones policiales indicaron que cinco menores se dedicaban a buscar a hombres en bares y locutorios del Antiguo de Oviedo, para luego ir a sus casas y mantener relaciones sexuales, unas veces por dinero y otras por regalos. También buscaban "protección" en el domicilio de alguno de esos adultos cuando se fugaban de sus centros. Son esos adultos que abrían las puertas de sus casas a las chicas, todas ellas bajo tutela pública del Principado, los ahora arrestados en un impactante operativo policial.

Fueron responsables de los centros del Principado quienes alertaron del caso tras enterarse, poniéndolo en conocimiento de las autoridades para una investigación que ahora llega a la Audiencia Provincial. De hecho, desde la Consejería de Bienestar Social se defendió que no fallaron los protocolos y que la actuación fue rápida en cuanto tuvieron conocimiento de lo sucedido.