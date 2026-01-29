El periodista mierense Florentino Llera, fichado por la Casa Real para su equipo de comunicación

Nuevos cambios en el equipo de comunicación de Casa Real. Florentino Llera (Mieres, 1976) se incorpora al mismo bajo la dirección de Rosa Lertxundi. Llera estuvo al frente de la comunicación del Ministerio de Asuntos Exteriores desde 2012, cuando le fichó José Manuel García Margallo.

Llera se licenció en Periodismo por la Universidad San Pablo CEU, una formación que completó con un postgrado en información económica por la Universidad de Zaragoza. Llera comenzó su andadura profesional en la delegación de Avilés de La Nueva España durante la década de los noventa. De ahí dio el salto a la Agencia EFE hasta que se incorporó a la agencia Fax Press.

En 2006 se sumó al equipo fundacional del periódico económico El Economista donde permaneció hasta 2012. En ese año, ingresó en el Ministerio de Exteriores, en un primer momento, en la Secretaría de Estado para Iberoamérica y la Cooperación Internacional. A los nueve meses, pasó a formar parte del Gabinete del entonces ministro José Manuel García-Margallo que fue el primero de los seis a los que asesoró en materia de comunicación.

Durante ese tiempo formó parte destacada del equipo de comunicación de Alfonso Dastis y, tras el cambio de Gobierno, fue ratificado por el ministro Josep Borrell que, además, le condecoró con la Encomienda al Mérito Civil en un año en el que realizó diversas misiones en Venezuela, Ecuador y Bolivia. La etapa en Bolivia coincidió con la interinidad de Margarita Robles al frente de Exteriores, hasta que fue relevada por Arancha González Laya que, al igual que su sucesor, el actual ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, le confiaron parte de las tareas informativas y comunicativas relacionadas con el ámbito diplomático.

Tras 14 años en Exteriores, llega a la Casa Real tras un amplio bagaje internacional que le ha llevado a desempeñar su labor en el Ministerio por cerca de 130 países con diferentes ministros, con secretarios de Estado, en misiones diplomáticas y, en varias ocasiones, en la delegación de Exteriores que acompaña a los Reyes en varios de sus viajes al exterior.

Sustituye al periodista Javier Arenas

Llera sustituirá al periodista Javier Arenas, que se retira tras trabajar en Zarzuela desde 2010. La salida de Arenas se suma a los numerosos cambios que ha experimentado el equipo de comunicación de Casa Real en los dos últimos años, desde que Camilo Vilarino sustituyera a Jaime Alfonsín.