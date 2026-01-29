El calvario de Juan Milans, el joven ovetense que sufrió once cirugías para salvar su pierna: "El dolor y el olor de la herida fueron horribles"

Juan Milans del Bosch García (Oviedo, 2004) sufrió hace dos años, durante un partido de fútbol, una fractura de tibia que dio paso a un calvario de once intervenciones quirúrgicas. Cinco traumatólogos están citados ante el juez por una presunta cadena de errores que a punto estuvieron de costarle la amputación de una pierna. "Más que la pierna, que también, estuvo a punto de costarme la vida, porque estuve más para allí que para acá", puntualiza él. La extremidad ha sido conservada, pero presenta “gravísimas lesiones y secuelas”, según alega la familia de Juan Milans, que ha presentado una querella por delito de lesiones por imprudencia contra dos especialistas del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), otros dos del Hospital Centro Médico de Asturias y uno de la Clínica Asturias. Los cinco médicos prestarán declaración los días 4 y 5 de febrero (miércoles y jueves de la próxima semana) ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo. Juan Milans estudia Ingeniería de Datos en el campus universitario de Gijón. En esta entrevista, explica su situación actual.

¿Cómo se encuentra?

Bien, bueno, bien dentro de lo que cabe, con las complicaciones que tiene todo, pero llevándolo bien, vamos.

La pierna la ha conservado, pero ¿cómo la tiene?

Tuvieron que quitarme muchos músculos y tendones que habían necrosado. El tobillo lo tengo en posición equino, como caído. En el resto de direcciones no puedo moverlo. Y no tengo sensibilidad en gran parte del pie.

Camina con muletas…

Sí, con muletas. Dentro de lo que cabe hago una vida normal, pero hay muchos planes que he tenido que dejar de hacer por culpa de esto.

Muchas actividades propias de gente joven no puede hacerlas…

No, no. El verano pasado tuve que dejar de hacer bastantes planes con mis amigos. No estoy capacitado físicamente para hacerlo.

¿Qué le dicen los médicos sobre el futuro? ¿Se podrá hacer para mejorar su situación?

Mi objetivo es llegar a caminar sin muletas, pero no se sabe si lo conseguiré del todo o no. Vamos avanzando poco a poco.

¿Volver a hacer deporte?

Me encanta el deporte, pero va a estar muy complicado. Más de lo que hago ahora, igual sí, porque moverme con muletas me condiciona mucho.

¿Cómo lleva los estudios?

El año que me pasó todo esto, hace dos cursos, me desmatriculé de todo el curso, fue un año perdido. El año pasado, como se esperaba todavía alguna intervención más, que la hubo, tuve que coger matrícula parcial, que como máximo tenía seis asignaturas. Y este curso he vuelto a la normalidad con una mezcla de asignaturas de primero, segundo y tercero.

¿En qué se desplaza de Oviedo a Gijón?

Antes de la lesión, iba en autobús. Después, durante un tiempo me llevaron mis padres en coche, hasta que en junio del año pasado conseguí adaptar el coche para poder conducir con la pierna izquierda. Ahora voy en coche. Bien. Es más cómodo que ir en bus, pero supone más gasto, claro.

¿Cómo recuerda todo el periplo de la lesión?

Hay muchas cosas que no recuerdo por toda la medicación que me estaban dando y por los dolores. La verdad que no lo llevé mal en ningún momento, pero sí es verdad que cuando parecía que empezaba a mejorar algo había otra caída: cogía una infección o volvía a pasar algo que iba frenando la mejora…

Los primeros días fueron de mucha incertidumbre…

Fueron terribles por los dolores, y eso se prolongó en el tiempo. Y también por el olor que desprendía la pierna abierta, que era horrible, horrible, no se puede imaginar. Y luego lo poco que dormía por eso, por los dolores y por el olor. Dormía una hora al día o dos, como muchísimo. Después, la cosa ya fue menos aguda, pero se prolongó mucho tiempo todo. Estuve ingresado más de dos meses.

¿Qué fue lo peor?

El dolor sobre todo, porque no era un dolor físico, sino un dolor neuropático, de los nervios. Aunque me ponían fentanilo u otras cosas, no me quitaba el dolor. Tuvieron que multiplicar por bastante la dosis para intentar quitármelo. Aun así, tardó varias semanas en quitarse o, por lo menos, en bajar la intensidad.

¿Cómo afronta el juicio contra cinco médicos que le atendieron?

Sinceramente, no le he prestado mucha atención. O sea, prefiero no pensarlo, porque además sé que es un proceso largo. Prefiero dejarlo en manos de mi padre y del abogado y no estar atento.

¿Guarda rencores?

No, sinceramente no. Los médicos cometieron fallos, pero rencor no, la verdad no. Pero ha habido un daño y es justo resarcirlo.

Lo que usted quiere es recuperar su vida…

Exacto, yo quiero volver a la nueva normalidad que tengo y vivir tranquilo con lo que pueda y tenga.

¿Qué es lo que más le ha ayudado en todo este tiempo?

La familia y los amigos, mucho. Y aunque me dijeron que igual dejaba de gustarme el fútbol, el fútbol me ha ayudado bastante. En el momento en el que estás viendo un partido dejas de pensar en el resto de cosas. Es como que te evade un poco.

¿Tiene malos momentos?

No muchos, pero de vez en cuando, sí, como todo el mundo.

¿Cómo ve su futuro profesional? ¿Con algo vinculado al fútbol?

Me encantaría poder enfocar mi carrera en algo que tenga que ver con el fútbol, no sé, el análisis de datos o cosas de esas…