El pequeño comercio de Asturias destaca la "buena salud" del sector, que en 2025 creció por cuarto año consecutivo

Las ventas del comercio minorista subieron un 1,6% en Asturias en 2025, lo que supuso el cuarto año consecutivo de crecimiento del sector, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con todo, el repunte de ingresos en el comercio asturiano fue notablemente inferior al experimentado en el conjunto de España, del 4,1% respecto a 2024.

Las ventas en las tiendas asturianas se han ido acelerando año tras año durante la mayor parte del último lustro. Así, las subidas interanuales fueron del 1,5% en 2024, del 1,2% en 2023, del 0,1% en 2022 y del 0,9% en 2021. Es decir, salvo el bache de 2022 (ejercicio dominado por la crisis inflacionaria desatada por la guerra de Ucrania), el comercio ha ido ganando fuerza tras el parón que supuso el estallido de la pandemia de covid en 2020.

Además, el empleo generado por el sector también subió en 2025, un 1,1%, segundo ejercicio al alza tras el repunte del 0,2% registrado en 2024.

Los datos de 2025 han sido celebrados por la principal asociación sectorial de Asturias, la Unión de Comerciantes. "Existe efectivamente una pequeña tendencia al alza del comercio de proximidad, que sigue siendo una apuesta importante en las ciudades asturianas, a pesar de las dificultades que existen", ha señalado a este periódico el gerente de la asociación, Fernando Clavijo.

Entre esas dificultades destacan el envejecimiento del sector (seis de cada diez de los autónomos que regentan una tienda tienen más de 60 años, y se estima que alrededor del 15% de los establecimientos cerrarán en los próximos años) y la competencia de las grandes plataformas digitales.

No obstante, Clavijo ha remarcado que el comercio asturiano "tiene buena salud" y que los negocios "se están adaptando a los cambios sociales y tecnológicos", aunque no ha ocultado que los profesionales "tienen que seguir luchando".