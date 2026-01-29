El PP asturiano carga contra el PSOE por la subida de pensiones fallida: “Usan a los pensionistas como rehenes y defienden a los inquiokupas”

El PP de Asturias ha arremetido este jueves contra el PSOE por la votación que impidió sacar adelante el decreto del Gobierno que incluía la revalorización de las pensiones. La secretaria general de los populares asturianos, Beatriz Llaneza, acusa a los socialistas de haber cruzado “una línea inadmisible” al “utilizar a los pensionistas como rehenes” dentro de un decreto ómnibus que, según el PP, mezcla la subida con otras medidas ajenas a las pensiones.

El PP sostiene que respaldaría una subida de las pensiones al considerarla “necesaria y justa”, pero recalca que no puede aceptarse —afirma— como herramienta para forzar apoyos a un paquete más amplio que tacha de “inaceptable”. Llaneza critica que el Ejecutivo haya unido la revalorización con la “defensa inaceptable de los inquiokupas” (inquilinos que no pagan la renta), una combinación que, a juicio del partido, carece de sentido y convierte un derecho social en un elemento de presión parlamentaria.

La dirigente popular califica esta forma de legislar de “tramposa, peligrosa y profundamente irresponsable” y reprocha al socialismo asturiano que, según su versión, respalde “de manera dócil y sumisa” las directrices de Pedro Sánchez. En ese marco, insiste en que el Gobierno estaría en condiciones de aprobar un texto separado, “específico y exclusivo”, centrado únicamente en la revalorización, y asegura que “el PP lo votaría a favor sin condiciones” si se planteara así.

El PP añade que el Ejecutivo recurre a “cortinas de humo” para tapar “graves escándalos” y mantenerse en el poder, y denuncia que “no se puede jugar así con el bienestar de los españoles”, especialmente con el de quienes han cotizado durante décadas. La secretaria general popular concluye con un ataque a la dirección socialista en Asturias, al afirmar que Adrián Barbón y Adriana Lastra “no dan la cara” y que el PSOE regional actúa como “vocero” de una política que el PP califica de “indecente”.