La tecnológica asturiana Izertis, en plena expansión, cierra una ampliación de capital de 54 millones
La familia vasca Ybarra, una de las mayores fortunas de España, entra en el accionariado de la compañía nacida en Gijón
La consultora tecnológica asturiana Izertis, con sede central en Gijón, ha culminado una ampliación de capital por valor de 54,1 millones de euros, a un precio de 9,20 euros por acción --lo que representa un descuento del 10,7% respecto al cierre de ayer (10,30 euros)--, con la incorporación de varios inversores institucionales, según informó este jueves la compañía.
La empresa ha cerrado con éxito una ampliación de capital por un importe en efectivo de 51,3 millones de euros, mediante la emisión de 5.576.141 nuevas acciones ordinarias, representativas del 19,21% del capital social actual, a un precio de 9,20 euros por acción (valor nominal más prima).
El proceso ha contado, además, con un tramo secundario en el que la firma ha puesto a la venta 304.749 acciones propias, equivalentes al 1,05% del capital social.
En conjunto, el importe total de la operación --ampliación de capital más venta de autocartera-- asciende a 54,1 millones de euros.
Está previsto que las nuevas acciones se admitan a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia este viernes, 30 de enero.
En la operación, que aspira a impulsar el crecimiento de la compañía conforme a su plan estratégico de cara a 2030, han participado destacados fondos y 'family offices' nacionales e internacionales, entre los que figuran la gestora italiana Alkemia Capital; la británica Janus Henderson; Onchena, el brazo inversor de la familia española Ybarra Careaga (una de las mayores fortunas de España), que pasa a controlar el 5,20% del capital, y el grupo Anémona, que refuerza su posición en el accionariado.
El plan estratégico de Izertis tiene como objetivo alcanzar en el año 2030 los 500 millones de euros en ingresos y 65 millones de euros de resultado bruto de explotación (ebitda).
