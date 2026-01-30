Agenda: qué hacer hoy viernes 30 de enero en Asturias

Oviedo

Mesa de análisis sobre las drogas

El Club acoge a las 19.30 horas una mesa de análisis sobre la cara y la cruz de los opiáceos y los derivados sintéticos del cannabis, con la participación de Eva María Pinilla, profesora titular de Morfología y Biología Celular de la Universidad de Oviedo, y Julio Bobes, catedrático jubilado de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo y miembro de la Comisión Nacional de Drogas. El acto, organizado por Tribuna Ciudadana, será moderado por su presidente, Pedro Sánchez Lazo. Entrada libre hasta completar aforo.

Ópera Carmen

El teatro Campoamor acoge a las 19.30 horas la representación de Carmen, la célebre ópera de Georges Bizet, incluida en la programación de la Temporada de Ópera. Este título, uno de los más populares del repertorio lírico internacional, forma parte de la agenda cultural de la ciudad y se presenta como una de las citas destacadas del calendario operístico. Entradas disponibles en la web del Ayuntamiento.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 1 de marzo se puede visitar "In Arcadia", el nuevo proyecto de Alberto Ámez. Sigue también, hasta el 8 de febrero, la exposición antológica de Jaime Herrero "Desde el gran teatro de sombras". Completan el programa actual la colección dedicada a la producción de Matarranz entre 2020 y 2025. Además, se puede visitar la exposición permanente del museo, que abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano

Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El centro abre de miércoles a domingo, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Gijón

Antiguo Instituto

El grupo "Radizz Ensemble" ofrecerá un concierto a las 19.30 horas en el Antiguo Instituto, en el marco de la programación de Jazz en el Centro. Además, la exposición "13", de creadoras asturianas, se podrá visitar hasta el 15 de febrero. Esta se ha configurado a partir de la creación del calendario y agenda de igualdad 2026 "Creadoras Contemporáneas en Asturias". Hasta el 29 de enero se podrá visitar "Asturies de l’A a la Z", de Eva Rami. También estará, hasta el 25 de enero, la muestra "Melquiades Álvarez. El Centro Reformista". Los horarios son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 horas.

Gijón Arena

A las 18.00 horas será la apertura de puertas para el concierto de "Tarja & Marko Hietala" en el Gijón Arena, en la plaza de toros de El Bibio. Este show de los finlandeses Tarja Turunen y Marko Hietala forma parte de la gira "Living the dream together tour 2026". A las 18.20 horas estará sobre el escenario "Serpentyne". A las 19.00, "Rok Ali and The Addiction". A las 19.50, Marko Hietala, y a las 21.15, Tarja Turunen.

Teatro de la Laboral

De 20.30 a 22.00 horas tendrá lugar en el teatro de la Laboral el espectáculo de Rafael Álvarez "El Brujo", que lleva por título "Iconos o la exploración del destino". Esta obra es un monólogo de humor que reflexiona sobre el destino en la tragedia griega. Por otro lado, en el Paraninfo de la Laboral se proyectará a las 19.00 horas "Una película de miedo" y habrá un encuentro con el director de la obra, Sergio Oksman.

Laboral Centro de Arte

Laboral Centro de Arte organiza hoy una nueva ruta urbana por Gijón con David Alonso. El recorrido arrancará a las 17.00 horas en los Campinos de Begoña. Hasta el 2 de mayo de 2026 se podrá ver la exposición "Huele a parentesco", de Lea Luka Sikau y Denisa Pubalová. Hasta el 21 de marzo de 2026 estará la muestra "El Bosque", de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

CMI Pumarín-Gijón Sur

A las 11.00 horas, en el Centro Municipal Integrado de Pumarín-Gijón Sur dará comienzo el taller-yincana "Nutrición comunitaria en diabetes". Esta cita la impulsan la Escuela de Cuidados, el proyecto "Care4Diabetes" y el centro de salud de Roces-Montevil. Además, a las 18.00 horas, habrá un concierto de las aulas de música pop-rock de la Universidad Popular.

CMI El Llano

El Centro Municipal Integrado de El Llano acoge a las 18.00 horas la proyección de "Siete días de enero", de Juan Antonio Bardem. La actividad forma parte del homenaje a los abogados de Atocha que organizan CCOO, PCE e IU de Gijón.

Ateneo de La Calzada

A las 19.00 horas, la compañía "Teatro Picamaro" ofrece su espectáculo "Las apariencias engañan" en el Ateneo de La Calzada. Asimismo, las 20.00 horas comenzará una tertulia botánica de la Asociación "Festuca Jierru".

Ateneo Jovellanos

José Javier Esparza presenta su libro "El jinete de luz", a las 19.00 horas, en el salón de actos de la antigua Escuela de Comercio. El acto lo organiza el Ateneo Jovellanos.

Toma 3

A las 13.30 horas, el Toma 3 acoge la presentación del cómic "Curiosidades del mundo del rock", de Mauro Entrialgo.

Teatro Albéniz

A las 23.00 horas comenzará el concierto de "Pole", enmarcado en su gira "Km 0 Tour".

Museo Casa Natal de Jovellanos

A las 18.00 horas habrá una visita guiada por el Museo Casa Natal de Jovellanos. Además, hasta el 25 de mayo se podrá ver la muestra "Cajas-ambiente", de Juan Gomila. Los horarios son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

CMI La Arena

En la sala de exposiciones se puede ver la muestra "Una vida de creación", de Ramón Viguela que repasa diversas obras pictóricas, esculturas y otras actividades artísticas de los últimos 56 años. Estará abierta al público hasta el 6 de febrero en horario de lunes a viernes de 8:15 a 21:15 horas.

Museo Evaristo Valle

La muestra "Guzmán y alrededores", del fotógrafo Roberto Molinos, podrá visitarse hasta el 15 de febrero. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Fundación Alvargonzález

Se puede visitar la muestra "Mala hierba nunca muere", de la fotógrafa Susan Romero, que expone por primera vez en la sala. Podrá verse hasta el 30 de enero. Los horarios son de lunes a viernes, de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Y sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 16 de febrero se podrá disfrutar de la exposición "Lo que queda de entonces. Memoria fotográfica de la Asturias franquista". Además, hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá ver las muestras "Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990". Hasta el 28 de febrero estará "Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Barjola

Se podrá visitar "Gas, óxido, sal", de Tania Blanco, el proyecto ganador del premio Museo Barjola. Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Nicanor Piñole

Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Llamazares

Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Se puede ver "Tramares", la nueva exposición de Kike Garcinuño y Kiko Miyares. Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Exposición "Mujer Ubuntu, Mujer Viajera", de Patricia Iglesias

En las Casa de las Mujeres, hasta el 6 de febrero se puede visitar la muestra que se compone de 25 fotos a color, tomadas por Patri X Libertad durante su último viaje a Tanzania en los meses de mayo y junio de 2025. En las fotografías se representa la vida diaria de las personas, tanto en las ciudades como en los pueblos, los animales salvajes y el proyecto solidario que la autora está desarrollando allí con la Fundación Tazana Msichana Imara, de la que es Embajadora en España. El proyecto tiene como objetivo reducir la pobreza menstrual, tema sobre el que la autora presentará los últimos resultados alcanzados. Abre de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas.

Gemma Palacio en la Ventana de La Factoría

El sexto ciclo de "La Ilustración y sus procesos" continúa en La Ventana de la Factoría Cultural con la obra de Gemma Palacio una ilustradora asturiana afincada en Austria. Tras trabajar varios años como diseñadora gráfica, decidió centrarse en la ilustración, su verdadera pasión, creando historias a través de pequeños momentos de la vida cotidiana. Ha publicado libros infantiles y juveniles en español, francés, alemán, italiano y, recientemente, chino. Entre sus reconocimientos se encuentra el premio austriaco al libro infantil 2024 y la condición de finalista en la exposición de ilustradores de la Feria del Libro Infantil de Bolonia 2024. Se puede ver hasta el 1 de febrero en horario de 17.00 a 20.00 horas.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

"Los aviadores de la República" en el CMAE

El Centro Municipal de Arte y Exposiciones CMAE (C/ Llano Ponte) acoge hasta el 15 de febrero la exposición audiovisual que bajo el título "Aviadores de la República", que sirve para conmemorar el 50º aniversario de la creación de la Asociación de Aviadores de la República (ADAR), herederos del legado de aquellos pilotos que trabajaron y lucharon desde el aire por defender el régimen democrático frente a los golpistas y que dieron su vida por los ideales de la libertad, la legalidad y la justicia. Abre martes y miércoles de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a domingo 18.00 a 21.00 horas.

Las Cuencas

"Minecraft", cine infantil en Sama de Langreo

El Cine Felgueroso de Sama acoge hoy una nueva sesión de "RapaCines", el ciclo de cine infantil de Langreo. Desde las 17.30 horas podrá verse, con entrada gratuita, la película "Minecraft".

Toni Bright, magia mentalista en el teatro de La Felguera

El mago mentalista Toni Bright ofrece su espectáculo "Volver a creer" esta tarde, desde las 20.00 horas, en el teatro José León Delestal de La Felguera. La entrada es libre hasta completar aforo. Organizan el Ayuntamiento y Bayer.

Concierto de Nacho Vegas en Mieres

El artista asturiano Nacho Vegas inicia su nueva gira nacional con un concierto en Mieres, en el Centru Cultural. Presenta su nuevo trabajo discográfico "Vidas semipreciosas". Las entradas valen 18 euros.

"Esclavos del carbón", exposición en las Escuelas Dorado de Sama

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama alberga hoy, como último día, la exposición "Esclavos del carbón", sobre los destacamentos penales mineros en Orallo y Villaseca de Laciana, en León. Puede verse de 9.00 a 21.00 horas.

Exposición de los socios de la Asociación AFAC en Laviana

La exposición fotográfica "Socios de AFAC" (Asociación Fotográfica a Contraluz) puede verse hasta el 7 de febrero en el Cidan de Pola de Laviana. Hay imágenes de todo tipo. El horario de visita es de 10.00 a 14.00, de lunes a viernes.

Exposición fotográfica "El arte de ser amigos" en Langreo

La pinacoteca de Langreo acoge, hasta el 3 de febrero, la exposición fotográfica "El arte de ser amigos", con imágenes de Natalia Ponikarova e Irina Moroz. Se trata de una selección de imágenes en la que las mascotas tienen gran protagonismo. La pinacoteca abre de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo se encuentra hasta finales de febrero en temporada baja. Está abierto los viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.30 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Centro

Visitas guiadas al conjunto de arquitectura indiana de Somao (Pravia)

Pravia Turismo organiza los viernes a las 11.00 horas visitas guiadas a la localidad de Somao, famosa por la abundancia de elementos arquitectónicos con sabor indiano. En Somao, Pueblo Ejemplar de Asturias en 2020, las casas de indianos destilan el espíritu romántico, idealista y generoso con el que fueron concebidas, y acercarse a ellas es siempre un goce estético. Aunque cada una es distinta y singular, todas destacan por sus jardines, por sus escalinatas de acceso, por la nobleza e innovación de sus materiales (maderas, cerámicas…), por sus torres, sus grandes galerías acristaladas, la colorida paleta de sus fachadas y la presencia de una o varias palmeras, un símbolo exótico de su fortuna al otro lado del charco. Para asistir a las visitas guiadas debe hacerse reserva llamando al teléfono 985 821 204.

Visitas culturales en Santo Adriano

El colectivo "La Ponte-Ecomuséu" organiza varias actividades. A las 12.00 horas un recorrido por Villanueva, "La aldea tradicional", el itinerario "Viaje a los orígenes del Arte", con visita a la cueva del Conde y al Abrigo de Santo Adriano, a las 16.00 horas, y una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón, a las 18.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985761403.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Oriente

Espacio Joven de Llanes: ocio juvenil

El Espacio Joven de Llanes es un programa municipal de ocio alternativo dirigido a público de 12 a 18 años. Funciona los viernes y fines de semana durante todo el año en el paseo de Las Marismas de 18.00 a 22.00 horas; los domingos, hasta las 20.00 horas. Dispone de dos plantas con ping-pong, futbolín, billar, consolas y juegos de mesa, entre otros recursos. El acceso es libre y gratuito, con monitores y talleres específicos cada fin de semana.

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Dinosaurios en Colunga (desde 10 de septiembre)

El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. El museo abre miércoles, jueves y viernes, de 10:00 a 14:30 horas y de 15:30 a 18:00 sábados, domingos, festivos y periodos vacacionales (del 12 al 14 de octubre, del 1 al 4 de noviembre y del 6 al 9 de diciembre) de 10:30 a 14:30 y de 16:00 a 19:00 h. Lunes y martes cerrado.

Occidente

Visitas al mazo de Mazonovo

En Mazonovo, en Santa Eulalia de Oscos, puede visitarse un mazo del siglo XVIII activo en el siglo XXI, una excelente muestra de la industria herrera de la comarca, que hasta el siglo XIX exportaba material elaborado a Fonsagrada, Vegadeo, Castropol y otros territorios de Asturias y Galicia. Este conjunto se halla restaurado y rehabilitado en su integridad para la comprensión de la industria del hierro. El edificio de la ferrería destaca por encontrarse en un estado en el que no ha sufrido grandes modificaciones con el paso del tiempo. En él podrás forjar tu propio clavo y llevártelo de recuerdo. Viernes y sábado: de 12.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas. Demostraciones: 12.30, 13.30, 16.30, 17.30 y 18.30. Domingo: de 11.00 a 14.00 horas. Demostraciones: 11.30, 12.30 y 13.30. Martes, miércoles y jueves, demostraciones a las 13.00 horas. La entrada cuesta 4 euros para mayores de 16 años y 2 euros para los niños de 10 a 16 años.

Museo Etnográfico de Grandas de Salime "Pepe el Ferreiro"

Espacio que pretende difundir el patrimonio material e inmaterial de carácter etnográfico de las comunidades del occidente de Asturias, puede visitarse de martes a sábado, de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 19.30 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 15.00 horas. El programa de actividades comprende, además, la exposición "113+", con fotografías de Evelin Ruiz Crego y hasta el 28 de febrero. Partiendo de las 113 nacionalidades que se identificaron en el padrón de Lugo de 2019, Evelin Ruiz realiza una serie de retratos artísticos, superponiendo sobre el rostro de los participantes una imagen referencial proporcionada por ellos mismos. Esta muestra sobre identidad, memoria y diversidad invita a reflexionar sobre los fenómenos migratorias que han contribuido a la formación de las sociedades tradicionales rurales y lo hace desde un punto de vista singular: poniendo rostro a quienes muchas veces permanecen invisibilizados y valorando todo lo que las personas migrantes aportan a la sociedad que las acoge (lenguas, costumbres, expresiones artísticas, gastronomía, saberes y experiencias).

Museo del Vino de Cangas del Narcea

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver el funcionamiento de una prensa de viga.