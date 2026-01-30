El alimento que no puede faltar en la nevera del chef José Andrés: "Siempre tengo un tarro para picar"

¿Qué hay en la nevera del chef José Andrés? El mierense, que vive en Estados Unidos, es un gran amante de las latas y los encurtidos para picar. Recomienda tener siempre la despensa llena de conversvas. En su nevera, nunca faltan las aceitunas marinadas, una receta que ha compartido con sus seguidores.

Estados Unidos ha sufrido una gran nevada que ha dejado a muchas personas incomunicadas. Es por eso que el chef ha explicado qué suele tener él en la despensa para estas ocasiones en las que no se puede salir a hacer la compra al supermercado.

"Suelo tener algunas latas de pescado enlatado por casa, así que, por supuesto, un surtido de pescado enlatado servido con galletas o pan siempre es una forma deliciosa de sobrellevar un día de nieve", explica.

Tarro de aceitunas marinadas

Las aceitunas son otro indispensable en casa del chef asturiano.

"Como cocinero, a menudo me preguntan qué tengo siempre en la nevera. Una de las cosas que siempre tengo es un tarro de aceitunas marinadas... la tapa perfecta para servir a invitados inesperados, para regalar en Navidad, para cuando te invitan a una cena o para picar mientras cocinas", explica.

Hay muchos tipos de aceitunas. Estas son las favoritas de José Andrés para esta receta: "Están las Gordal, que son unas enormes y carnosas aceitunas de España que me encantan, y las Kalamata, que son de un morado oscuro y deliciosas. Simplemente prueba con las aceitunas hasta que encuentres las que más te gusten. Lo bueno de esta receta es que puedes prepararla con lo que tengas a mano: hierbas frescas, hierbas secas, ajo, especias enteras, cáscara de cítricos, lo que sea".

Esta receta lleva 450 grarmos de aceitunas.

Las recetas de José Andrés

El chef ya tiene fecha para el lanzamiento de su nuevo libro de recetas españolas, "Spain my way". O dicho en castellano: "España, a mi manera". En este libro, José Andrés comparte recetas de Asturias, Cataluña y Andalucía, los lugares en los que vivió los primeros 21 años de su vida.

"Este libro de cocina captura el espíritu de la comida y la cultura culinaria españolas: no se trata solo de clásicos como la tortilla española, las gambas al ajillo y la paella valenciana; ni de increíbles platos regionales como el txuletón al estilo vasco, el pato catalán con peras y las sopas frías andaluzas; sino de cómo los españoles disfrutamos de la vida en la mesa", explica.

Sale a la venta el 19 de mayo y Asturias tiene un lugar privilegiado en este libro. En la cubierta, se puede ver al chef escanciando una botella de sidra en Tazones. La foto fue tomada durante una visita en compañía de los hermanos Manzano, Nacho y Esther ya que esta última reside en esta villa marinera.