"Asturias debe ser un pilar fundamental de la industria de defensa", afirma la ministra Robles en Oviedo
La dirigente, con raíces en la región, recibe la Medalla de Oro de la Cámara ovetense por el convenio de La Vega
Barbón pide que prevalezca "el interés de Estado" en los proyectos empresariales
"La industria de defensa ha venido para quedarse y debe tener un pilar fundamental en Asturias". Con esta claridad se ha manifestado este viernes la ministra de Defensa, Margarita Robles, al recibir en la capital asturiana la Medalla de Oro de la Cámara de Comercio de Oviedo en agradecimiento por el convenio para integrar la fábrica de armas de La Vega, perteneciente al Ministerio, en la ciudad.
Durante su discurso de agradecimiento, Robles ha asegurado que su departamento va a trabajar "para que Asturias sea un punto de referencia en la industria de defensa", un sector que está promoviendo ambiciosas inversiones en la región, principalmente de la mano de Indra, que ha establecido una fábrica de blindados en Gijón. No obstante, tanto esta empresa (cuyo presidente, Ángel Escribano, ha asistido a la condecoración) como la dirigida por su hermano Javier, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), están explorando varias localizaciones en Asturias para futuras instalaciones.
Leonesa y descendiente de asturianos por vía materna, Robles se ha mostrado "emocionada" por el acto en la Cámara ovetense, que arrancó con el himno de España tocado por la banda de gaitas Ciudad de Oviedo. Y ha revelado al público sus simpatías por los proyectos planteados en la región: "En el Ministerio suelo decirle a mi equipo que 'todo lo que venga de Asturias, adelante, por principio'". También ha elogiado el carácter asturiano: "Son gente dura, pero cumplidora, que ha superado dificultades".
Un discurso equilibrado en plena pugna empresarial
La Ministra ha hecho un discurso equilibrado en el contexto de la abierta rivalidad que mantienen Indra y Santa Bárbara Sistemas, filial de la estadounidense General Dynamics con una fábrica de blindados en Trubia (Oviedo), en torno a los contratos gubernamentales para renovar el Ejército de Tierra. Más aún cuando entre el público estaban, además de Ángel Escribano, el director general de Santa Bárbara, Alejandro Page.
Así, Robles ha afirmado que la medalla que recibe "es compartida con todos los hombres y mujeres de las fuerzas armadas, así como con las grandes empresas como Indra o Santa Bárbara". Respecto a la segunda, ha subrayado la satisfacción que supone "llegar a la fábrica de Trubia y ver que sus trabajadores están contentos porque hay contratos".
"Al margen de cualquier tema empresarial, tenemos que pensar en nuestras fuerzas armadas y en Asturias", ha remarcado Robles, que ha insistido en que "lo importante es crear puestos de trabajo cualificados; eso es lo importante: las personas".
El Tallerón, un "problema" transformado en "oportunidad"
En el acto también ha hablado el presidente del Principado, Adrián Barbón, que sí se ha referido de forma explícita a la principal inversión de Indra en Asturias: "El Tallerón era un problema y gracias al Ministerio de Defensa y al Indra se ha transformado en una oportunidad".
"El refuerzo de la capacidad defensiva de la Unión Europea es una urgencia y quien no lo vea, lo está viendo mal", ha apuntado Barbón, que ha reclamado que "la sensatez y el interés de Estado se impongan para que todos los proyectos previstos en Asturias lleguen a buen término más pronto que tarde".
Por su parte, el anfitrión del acto, Carlos Paniceres, presidente de la Cámara ovetense, ha agradecido la firma del convenio de La Vega a la mediación de cuatro autoridades: al ex delegado de Defensa en Asturias, coronel Juan Luis González Martín; la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce; el presidente de la Junta y exvicepresidente del Principado Juan Cofiño, y el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo, Ignacio Cuesta.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
- Asturias, en alerta roja: estos son los 20 concejos que han recibido el aviso de protección civil en su móvil
- Sufrió once cirugías para salvar la pierna tras romperse la tibia y ni el fentanilo le calmaba el dolor: cinco traumatólogos ovetenses, ante el juez
- La DGT alerta del temporal y pide a los asturianos evitar desplazarse en coche
- Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
- Julio Fernández, productor de miel asturiano: 'Cuando entren los argentinos no tendremos nada que hacer en precio
- Colegios, campings, residencias de mayores: estos son los 112 edificios de varios concejos de Asturias en zonas inundables, según un colectivo científico
- Los primeros que dudaron del carril Ensidesa (mucho antes que el ministro Óscar Puente tras el accidente de tren de Adamuz)