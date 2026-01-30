El Ayuntamiento de Langreo promete "agilizar" las inversiones de defensa en Barros

El Ayuntamiento de Langreo (IU) ha asegurado que "agilizará la tramitación de las autorizaciones que fuesen necesarias" para la inversión que proyecta la ingeniería madrileña Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) en el antiguo taller de construcciones mecánicas de Duro Felguera en Barros, parcialmente ocupado en la actualidad por la empresa asturiana Itemat.

En un comunicado remitido este viernes, el Consistorio langreano ha remarcado que la posibilidad del desembarco de Escribano en Barros, adelantado por LA NUEVA ESPAÑA, es "una oportunidad para recuperar el sector industrial en Langreo", por lo que "se pone a disposición del proyecto" .

El Ayuntamiento ha expresado su deseo de que la compañía de defensa "pueda alcanzar un acuerdo con Duro Felguera para adquirir el Taller de Barros, un espacio industrial que se encuentra infrautilizado desde hace muchos años y que reúne óptimas condiciones para que se pueda desarrollar el proyecto industrial de EM&E".