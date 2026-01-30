Babcock Montajes e ISOTRON impulsan la estrategia del Grupo Isastur en nuevas energías

El despliegue de las nuevas energías avanza a ritmo industrial y la participación en proyectos singulares -por tecnología, escala o complejidad-, se ha convertido en un indicador clave de la madurez del sector. En este contexto, el Grupo Isastur impulsa su posicionamiento en el ámbito del almacenamiento energético a través de distintas tecnologías con un objetivo común: maximizar la generación de energía renovable. Destaca la participación de Babcock Montajes en iniciativas europeas vinculadas al hidrógeno y a la captura de CO2, así como el avance de ISOTRON en soluciones de almacenamiento con baterías (BESS), tanto en una planta independiente stand alone como en un proyecto de hibridación renovable.

Babcock Montajes refuerza su papel en la transición energética europea

Babcock Montajes participa activamente en dos proyectos estratégicos de descarbonización en Europa vinculados al hidrógeno bajo en carbono y la captura de CO2, impulsados por Air Liquide en Francia y Países Bajos. Ambas iniciativas, alineadas con los objetivos climáticos de la UE para 2050, sitúan a la compañía como un actor relevante en el desarrollo de soluciones industriales sostenibles de alta complejidad tecnológica.

En Francia, Babcock Montajes colabora en la plataforma Grandpuits de TotalEnergies, un proyecto de más de 130 millones de euros que combina producción de hidrógeno con tecnología de captura Cryocap™, capaz de recuperar hasta 110.000 toneladas anuales de CO2. El carbono capturado se reutiliza en usos industriales y alimentarios, fomentando un modelo de economía circular, mientras que el hidrógeno se destina a la producción de combustibles sostenibles y a la movilidad limpia en Île-de-France.

proyecto BESS en Sanxenxo. / Cedida a LNE

La segunda iniciativa se desarrolla en el puerto de Rotterdam, dentro del proyecto PORTHOS Cryocap™ H2, centrado en la captura y almacenamiento geológico permanente de CO2 procedente de procesos industriales de hidrógeno. En este caso, el CO2se transporta por tuberías y se inyecta en depósitos submarinos del Mar del Norte, contribuyendo a la descarbonización de industrias pesadas como la petroquímica y el acero.

Con estos proyectos, Babcock Montajes consolida su posicionamiento en el ámbito del hidrógeno y la captura de carbono, en línea con la estrategia del Grupo Isastur de impulsar la transición energética, la eficiencia industrial y modelos productivos más sostenibles.

Proyecto BESS en Sanxenxo. / Cedida a LNE

ISOTRON: almacenamiento con baterías, de la hibridación al "stand alone"

En paralelo, ISOTRON ejecuta dos proyectos que muestran la doble vía del almacenamiento: integrado en activos renovables e independiente para servicios de red.

Por un lado, ha llevado a cabo la ingeniería, construcción e integración del sistema BESS del Parque Híbrido Las Lomillas (EDP) en Tébar (Cuenca). El proyecto integra en un único punto de conexión tres tecnologías: eólica (49,5 MW), fotovoltaica (36,7 MW) –operativa desde finales de 2024– y almacenamiento (36 MW), este último ejecutado por ISOTRON, alcanzando una potencia total instalada de 122,2 MW. El BESS aporta flexibilidad y gestionabilidad: almacena excedentes, permite energy shifting, suaviza rampas, reduce vertidos y mejora la estabilidad del punto de conexión. Además, el proyecto ha sido beneficiario de la primera convocatoria de ayudas a proyectos innovadores de almacenamiento hibridado con renovables en el marco del PERTE ERHA.

Por otro, ISOTRON participa en un BESS "stand alone" en Sanxenxo para Sungrow, equipado con PowerTitan 2.0. La instalación cuenta con 5 MW de potencia y 20 MWh de capacidad (hasta cuatro horas de autonomía), diseñada para aportar flexibilidad operativa y participar en mercados de balance y ajuste. La solución integra baterías e inversores en un mismo contenedor (AC block), reduciendo tiempos de instalación y puesta en marcha, con foco en seguridad, fiabilidad y eficiencia operativa.

Con estas referencias, el grupo refuerza una cartera alineada con los grandes vectores de la transición: descarbonización industrial (H₂ y captura de CO2 y flexibilidad del sistema eléctrico (almacenamiento). La combinación de proyectos en Francia, Países Bajos y España evidencia, además, capacidad para trabajar en entornos regulatorios y técnicos distintos.