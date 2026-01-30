El cariñoso mensaje de un maquinista del AVE asturiano: "No estamos para sonrisas; les garantizo un viaje seguro"

"En estas fechas no estamos para sonrisas, pero queremos honrar a nuestros compañeros. Sería lo que ellos harían por nosotros. Les garantizo un viaje seguro y agradable".

Este fue el cariñoso mensaje de un maquinista del AVE asturiano durante el trayecto del primer tren de la mañana de este viernes, que salió de Asturias con destino a Madrid. Se trata del denominado tren madrugador, que parte de Gijón a las seis de la mañana y realiza parada en Oviedo media hora después.

El maquinista se dirigió a los pasajeros de forma cercana y amable, garantizando la seguridad del viaje y trasladando un mensaje de calma por parte de Renfe tras el trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 45 personas y que ha vuelto a situar en el foco el mantenimiento de las vías y la seguridad ferroviaria.

Los viajeros que iban a bordo del AVE asturiano agradecieron las palabras del maquinista, pronunciadas justo antes de que el convoy entrase en la Variante de Pajares.

En las últimas semanas, el colectivo de maquinistas ha sufrido duros golpes anímicos. Por un lado, por el fallecimiento del conductor del Alvia que chocó contra un tren de Iryo en Córdoba; por otro, por la muerte de otro maquinista en Gelida (Barcelona), en la línea