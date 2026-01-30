Clamor entre los anguleros asturianos ante la intención del Ministerio de vetar su pesca: "Es la ruina del sector"

La pesca de angula podría tener los días contados en Asturias. El Gobierno central quiere incluir a la anguila europea (la angula es su alevín) en el catálogo de especies en peligro de extinción del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). Una medida que deberá tener el visto bueno de todas las comunidades autónomas, ya que la pesca de angula se realiza en aguas interiores y continentales y, por tanto, su regulación depende de los Gobiernos regionales, que se reunirán el próximo 17 de febrero con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para abordar el tema.

Por el momento, el Principado no ha querido pronunciarse sobre su postura. Quienes sí lo han hecho son los pescadores, que ven un horizonte poco alentador. "No sé cómo vamos a vivir, el reglamento actual es muy difícil de cumplir y cada vez son más las especies protegidas", lamentó Jesús Ramón Riesgo, patrón mayor de Cudillero. "Espero que el resto de comunidades implicadas en la pesca de angulas, como Galicia, se niegue a la propuesta del Ministerio", añade. Riesgo explica que "en los últimos años se nos han ido reduciendo los días de faena y ya no se pescan grandes cantidades". Y sentencia: "Por el bien de todos, es mejor que no salga adelante".

Peor aún es la situación para los pescadores de San Juan de la Arena, capital angulera asturiana. Su faena se centra en esta especie. "Esta medida nos hundiría", se queja Marino Díaz, patrón de la cofradía de San Juan Bautista de La Arena. "Nosotros vivimos 100% de la angula", reclama.

También se han manifestado, en otro sentido, los cocineros de distintos restaurantes asturianos, que consideran que se trata de una medida "necesaria". Curiosamente, fue un colectivo de reputados chefs españoles el que solicitó, a través de la plataforma Euro-Toques España, los que instaron al Ministerio a proteger la especie.

Luis Alberto García, del restaurante ovetense Casa Fermín, reconoce que en un primer momento el posicionamiento del Ejecutivo central "le chocó", pero que "si es una forma de proteger a la especie para que vuelva a reproducirse, lo vemos lógico". Algo que ya ocurrió hace diez años con los oricios, cuya captura limitaron en 2016 para facilitar la recuperación de la especie. "La angula es un producto que cada vez se consume menos por los precios que tiene en un contexto en el que casi no hay capturas", explica García.

El balance general de las últimas campañas de angula es malo, según los profesionales: entre noviembre de 2023 y febrero de 2024 los anguleros del Nalón capturaron un total de 800 kilos de angula que reportaron 410.000 euros de facturación. Cifras muy bajas que, según los expertos, no mejorará si no se toman medidas. Desde el MITECO insisten en que la propuesta se apoya en criterios científicos sólidos, en las recomendaciones de organismos internacionales y en los compromisos adquiridos por España en materia de conservación de la biodiversidad y contra la lucha del comercio ilegal de especies. La iniciativa cuenta, además, con el respaldo de

Restricciones en el País Vasco

El pasado mes de octubre, poco antes de que comenzase la campaña de pesca de la angula, el Gobierno del País Vasco decidió suspenderla con el objetivo de preservar una especie clasificada por organismos internacionales como en peligro crítico de extinción desde el año 2008. El Principado, por su parte, la regula a un límite máximo de 30 días de pesca por profesional entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026.

Los datos científicos coinciden en que la población de anguila europea ha sufrido un desplome continuado desde mediados del siglo XX, intensificado a partir de las décadas de 1970 y 1980. Según algunos informes, el número de especímenes de anguila europea se ha reducido hasta un 98% en tan solo 50 años. En estos momentos, según recalcan varios estudios, la especie se encuentra fuera de los límites biológicos de seguridad y mantiene una tendencia claramente regresiva por lo que, de no frenarse de forma inmediata su pesca, podría desaparecer en cuestión de años.