Colas kilométricas en un supermercado asturiano por la venta de toallas de baño por solo 2 euros
La promoción estará hasta el 12 de abril
Todos quieren hacerse con las toallas de baño que vende Masymas por solo 2 euros. Se tratan de las toallas de la marca parisina Jalla, de su colección Happycolor. El supermercado asturiano ha iniciado una promoción especial para premiar las compras de sus clientes. La campaña empezó el pasado 19 de enero y estará vigente hasta el próximo 12 de abril en todas sus tiendas del país. Masymas suma más de cien establecimientos en Asturias y también tiene presencia en las comunidades vecinas de Galicia, Cantabria y Castilla y León.
La promoción
Cada cierto tiempo, la empresa Hijos de Luis Rodríguez S. A. lleva a cabo promociones que consisten en casi regalar (los pone a precios tirados) artículos relacionados con el hogar que habitualmente no vende en sus tiendas. Hace unos meses fueron envases para guardar y ordenar los alimentos en la nevera, y ahora son toallas.
En concreto, los clientes podrán ganar por cada 10 euros de compra 1 punto. Con la suma de 25 puntos, los consumidores podrán elegir entre llevarse una toalla de baño por solo 2 euros, un juego de toallas de mano por 3 euros o una alfombra de baño por 1 euro. Es decir, el conjunto completo saldría por solo 6 euros si se compra durante varias semanas en el supermercado asturiano.
Para participar, es necesario pedir en cualquier establecimiento la cartilla correspondiente e ir cubriéndolas con los correspondientes puntos. Una vez rellenados, se llevan al supermercado y se compra las toallas. Las hay disponibles en color verde y blanco y se pueden ver y tocar en cualquier tienda Masymas.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
- Asturias, en alerta roja: estos son los 20 concejos que han recibido el aviso de protección civil en su móvil
- Sufrió once cirugías para salvar la pierna tras romperse la tibia y ni el fentanilo le calmaba el dolor: cinco traumatólogos ovetenses, ante el juez
- La DGT alerta del temporal y pide a los asturianos evitar desplazarse en coche
- Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
- Julio Fernández, productor de miel asturiano: 'Cuando entren los argentinos no tendremos nada que hacer en precio
- Colegios, campings, residencias de mayores: estos son los 112 edificios de varios concejos de Asturias en zonas inundables, según un colectivo científico
- Los primeros que dudaron del carril Ensidesa (mucho antes que el ministro Óscar Puente tras el accidente de tren de Adamuz)