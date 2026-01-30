Colas kilométricas en un supermercado asturiano por la venta de toallas de baño por solo 2 euros

Todos quieren hacerse con las toallas de baño que vende Masymas por solo 2 euros. Se tratan de las toallas de la marca parisina Jalla, de su colección Happycolor. El supermercado asturiano ha iniciado una promoción especial para premiar las compras de sus clientes. La campaña empezó el pasado 19 de enero y estará vigente hasta el próximo 12 de abril en todas sus tiendas del país. Masymas suma más de cien establecimientos en Asturias y también tiene presencia en las comunidades vecinas de Galicia, Cantabria y Castilla y León.

La promoción

Cada cierto tiempo, la empresa Hijos de Luis Rodríguez S. A. lleva a cabo promociones que consisten en casi regalar (los pone a precios tirados) artículos relacionados con el hogar que habitualmente no vende en sus tiendas. Hace unos meses fueron envases para guardar y ordenar los alimentos en la nevera, y ahora son toallas.

En concreto, los clientes podrán ganar por cada 10 euros de compra 1 punto. Con la suma de 25 puntos, los consumidores podrán elegir entre llevarse una toalla de baño por solo 2 euros, un juego de toallas de mano por 3 euros o una alfombra de baño por 1 euro. Es decir, el conjunto completo saldría por solo 6 euros si se compra durante varias semanas en el supermercado asturiano.

Para participar, es necesario pedir en cualquier establecimiento la cartilla correspondiente e ir cubriéndolas con los correspondientes puntos. Una vez rellenados, se llevan al supermercado y se compra las toallas. Las hay disponibles en color verde y blanco y se pueden ver y tocar en cualquier tienda Masymas.