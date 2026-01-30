La Comarca de Avilés se convierte en la capital de los platos de cuchara

La Comarca de Avilés vuelve a alzarse como la capital de los platos de cuchara. Será en la segunda edición de las jornadas gastronómicas "Homenaje a los guisos de invierno", que arrancan hoy y que se desarrollarán en una decena de establecimientos hosteleros hasta el domingo de la semana próxima (8 de febrero), impulsadas por la Mancomunidad Comarca Avilés, el Ayuntamiento de Avilés y Hostelería Comarca Avilés-UCAYC, y coordinadas por la empresa de eventos gastronómicos Gustatio.

Receta de una edición anterior de la cita. / Lne

Durante este periodo, los establecimientos hosteleros participantes ofrecerán menús o platos de cuchara a precios populares, con la intención de acercar esta cocina de arraigo a todos los públicos. Así, avilesinos y visitantes podrán disfrutar de recetas tradicionales como pote, fabada y pote de castañas; guisos marineros como la sopa de marisco o garbanzos con bacalao y espinacas; elaboraciones con la casquería como protagonista, como los callos o las manitas de cerdo con langostinos; o platos tan sorprendentes como lentejas beluga con pulpo y langostinos, zurrucutuna o lentejas con pato y foie. Todo, en forma de raciones con precios de entre 12 y 25 euros, o como completos menús, con precios alrededor de los 30 euros.

El objetivo de estas jornadas es múltiple. De un lado, apoyar a la hostelería de la Comarca e incentivar la afluencia en una época de menos consumo, apostando por la desestacionalización. De otro, homenajear a esos grandes platos de la cocina tradicional, esos guisos tan habituales en estas fechas, y a quienes llevan años trabajándolos. Todo ello para seguir posicionando Avilés y su Comarca como un destino gastronómico de referencia.

Una propuesta de la pasada edición. / Cedida a LNE

Además, durante los dos fines de semana que duran las jornadas tendrán lugar dos showcooking en los que homenajear estos platos de cuchara, conociendo todos sus secretos de la mano de dos de los profesionales asturianos que mejor los dominan. El primero de ellos, mañana mismo, a cargo de Ángel Martínez de Marigorta, del Restaurante Arraigo (recomendado en la Guía Michelin), que elaborará una terna de platos de cuchara. Y, el segundo, el próximo sábado 7 de febrero, a cargo de José María Ramos, del restaurante Michem, ganador del concurso Explorando el Pote Perfecto y que nos contará todos los secretos de su receta. Ambas actividades, que se desarrollarán a las 12 horas en el Palacio de Valdecarzana y que incluyen degustación, son de entrada libre hasta completar aforo, aunque puedes reservar tu plaza enviando un correo a eventos@gustatio.es

El evento lo completará una gala que tendrá lugar la semana posterior a las jornadas en el Centro Internacional Niemeyer y en la que se entregarán los galardones “Guisos de invierno Comarca Avilés”, para premiar la labor de personas y establecimientos que llevan años defendiendo la cocina tradicional de cuchara. Se otorgará un premio local, uno regional y uno nacional. Los galardonados participarán además ese día en una mesa redonda previa a la entrega en la que se defenderá el producto y la cocina de fuego lento.