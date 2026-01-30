Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"No cometas imprudencias por hacer una foto": el aviso de Emergencias a los asturianos ante la alerta naranja por olas de 8 metros

El 112 pide a la población "alejarse de espigones y lugares próximos a la costa", dado el temporal de mar que prevé la AEMET

"No cometas imprudencias por hacer una foto": el aviso de Emergencias a los asturianos ante la alerta naranja por olas de 8 metros

"No cometas imprudencias por hacer una foto": el aviso de Emergencias a los asturianos ante la alerta naranja por olas de 8 metros

A.D. / Europa Press

Mónica G. Salas

Mónica G. Salas

Emergencias se ha puesto muy seria con los asturianos ante la alerta por olas de 8 metros en toda la costa. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) tiene activado hasta última hora de este sábado el aviso naranja por temporal de mar en todo el litoral regional. ¿La causa? La entrada de una "masa polar marítima", que pondrá en peligro extremo a Galicia (alerta roja) y en "riesgo importante" al Principado.

Ante este pronóstico, el 112 ha lanzado un nuevo mensaje de precaución a la población: "Aléjate de espigones y lugares próximos a la costa. No te acerques a zonas afectadas por fuertes vientos. No cometas imprudencias por hacer una foto. No salgas a navegar, comprueba amarre de embarcación".

Rachas muy fuertes de viento

Además de fuerte oleaje, la AEMET prevé para mañana, sábado, "rachas muy fuertes del oeste en el litoral, extremo oriental, y zonas dispersas en la Cordillera, que amainarán por la tarde".

Durante toda la jornada, se esperan "precipitaciones débiles o moderadas, más abundantes en la Cordillera, que remitirán al principio de la tarde". La cota de nieve ascenderá desde los 700-800 metros hasta los 1.200-1.400 metros. Temperaturas se mantendrán con pocos cambios, con máximas que rondarán los 16 grados.

Previsión para el domingo

El domingo continuará la alerta por oleaje, pero en nivel amarillo y hasta las 08.00 horas. El pronóstico de la AEMET para este día es el siguiente: "Nuboso o cubierto. Probables nieblas matinales y vespertinas dispersas en zonas altas de la Cordillera. Precipitaciones débiles o moderadas, más frecuentes y abundantes en la Cordillera. Temperaturas en ascenso salvo en las mínimas en la mitad oriental donde se esperan pocos cambios o un ligero descenso. Heladas débiles dispersas en cotas altas de la Cordillera. Viento flojo de componente sur, acompañado de rachas fuertes en la Cordillera al final".

Un grupo cristiano de la región, tras la polémica del Arzobispo: “Rechazamos la criminalización de los inmigrantes pobres y de los menores que llegan solos”

Familia asturiana con dos hijos, la nueva deducción en la declaración de la renta por la que Hacienda te devuelve 1.000 euros

"No cometas imprudencias por hacer una foto": el aviso de Emergencias a los asturianos ante la alerta naranja por olas de 8 metros

¿Qué tiempo hará en Carnaval? La AEMET avisa de que llegarán borrascas atlánticas y lloverá "por encima de lo habitual"

Colas kilométricas en un supermercado asturiano por la venta de toallas de baño por solo 2 euros

Multado con 200 euros por no pagar 6 euros en su momento por el mecanismo de seguridad obligatorio que acompaña a la baliza V-16: la Guadia Civil revisa la guantera de los coches asturianos

"La Administración sabía perfectamente que se sacaba carbón": la rotunda declaración de Victorino Alonso, que llama "chamicero" al empresario de Cerredo

Le venden un coche, va a verlo con 32.000 euros al contado y le roban el dinero tras golpearlo: el violento robo sufrido por un asturiano
