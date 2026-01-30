La dura reacción de CC OO al aviso de Sanz Montes de que "no caben todos" los inmigrantes en España: "Populista y extemporáneo"

Las palabras del Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, sobre la regularización de 500.000 inmigrantes que plantea el Gobierno socialista de Pedro Sánchez tras un acuerdo de la izquierda han provocado la reacción del sindicato Comisiones Obreras (CC 00). Sanz Montes, que se mostró partidario de acoger a inmigrantes, matizó, sin embargo y marcando distancia respecto a la posición de la Conferencia Episcopal Española, que "no todos caben", pidiendo integrar en el país a “los posibles descartando a cuantos extrañamente se nos cuelan”. Para CC OO, con estas manifestaciones "populistas y extemporáneas", el prelado "vuelve a sembrar miedo y desconfianza entre la sociedad asturiana".

CCOO Asturias recuerda al líder de la Iglesia asturiana que "la regularización de inmigrantes va dirigida a aquellas personas que ya viven y trabajan aquí". Y argumentan: "Caben porque ya están aquí. En algunos casos puede que incluso más años de los que su Excelencia lleva en Asturias, ya que la última regularización fue en 2005 y los procesos de naturalización pueden llevar años".

Ana Belén García Losada, responsable de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO de Asturias, afirma: “El señor Sanz Montes debería recordar que todos caben en la casa del Señor. Y que en este caso además ya están en la casa, una casa que no es ni del Señor ni del arzobispo. Es de todas”.

CCOO lamenta que el arzobispo de Oviedo "vuelva a colocarse junto a los sectores más radicales con sus declaraciones populistas y de tintes racistas". Y también recuerda que "esta regularización de inmigrantes ha sido apoyada y celebrada por la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española".