Funeraria San Pedro, un servicio integral y humano para afrontar el duelo

La Funeraria San Pedro de Grado es una institución que ha marcado un antes y un después en el acompañamiento de las familias durante la despedida de un ser querido.

Con una trayectoria dilatada trayectoria, la empresa ha consolidado su reputación como un pilar de apoyo en el concejo y sus alrededores, gracias a su compromiso, profesionalidad y atención personalizada.

Desde sus inicios, la funeraria ha tenido como propósito ofrecer un servicio integral y humano en un momento tan delicado como es el duelo. Entendiendo que cada despedida es única y que, más allá de los trámites administrativos, es esencial proporcionar empatía, respeto y cercanía.

Funeraria San Pedro / Pablo Solares

A lo largo de los años, la empresa ha evolucionado para adaptarse a las necesidades de la comunidad, modernizando sus instalaciones y ampliando su gama de servicios. Sin embargo, siempre ha mantenido intactos sus valores fundacionales: el trato personalizado, la discreción y el compromiso de facilitar a las familias todo lo necesario para honrar a sus seres queridos.

Servicios

La Funeraria San Pedro destaca por ofrecer un servicio completo que cubre cada aspecto relacionado con la despedida de un ser querido. Entre los principales servicios que brinda se encuentran:

– Atención las 24 horas. Entienden que el fallecimiento de un ser querido puede ocurrir en cualquier momento, por lo que ofrecen asistencia inmediata y personalizada a cualquier hora del día o la noche.

–Gestión de trámites legales. Se encargan de todos los trámites administrativos necesarios, como certificados de defunción, licencias de enterramiento y notificaciones al registro civil, aliviando a las familias de estas gestiones en momentos de gran carga emocional.

–Traslados nacionales e internacionales. Proporcionan un servicio profesional de traslado de restos, ya sea dentro del territorio español o a nivel internacional, asegurando que todo se realice con la mayor diligencia y respeto.

Instalaciones de Funeraria San Pedro / Pablo Solares

–Tanatorio moderno. Sus instalaciones están diseñadas para ofrecer un entorno cálido y acogedor, donde las familias puedan despedirse de sus seres queridos en un espacio cómodo y privado.

–Servicio de floristería. Ofrecen arreglos florales personalizados para rendir homenaje al fallecido, garantizando diseños de calidad y entrega puntual.

–Asesoramiento en ceremonias religiosas y civiles. La funeraria trabaja en estrecha colaboración con las familias para organizar ceremonias que reflejen los valores y deseos del fallecido y sus seres queridos, sean de carácter religioso o laico.

–Urnas y ataúdes personalizados. Ofrecen una amplia selección de ataúdes y urnas de alta calidad, permitiendo a las familias elegir según sus preferencias y presupuesto.

Por otro lado, a lo largo de su historia, Funeraria San Pedro también ha demostrado un firme compromiso con la comunidad. Su participación activa en actividades locales y su disposición para apoyar a las familias en los momentos más difíciles la han convertido en una parte integral del tejido social de Grado. "La cercanía y confianza que nuestros clientes depositan en nosotros, el hecho de que nos conozcan desde hace años y nos hayan acompañado durante todo este tiempo en nuestra evolución, es parte del secreto para estar más que consolidados en la zona", explica Mariano Patallo, gerente de la funeraria.