Todos rechazan la financiación de Sánchez en Asturias... pero se arma el lío igualmente en la Junta: de los gestos de Barbón al pacto de Majestic

Habían establecido posición mucho antes de que comenzase la sesión plenaria, y los grupos parlamentarios asturianos mantuvieron este viernes el guion marcado en los últimos días. Existe unanimidad en Asturias contra el nuevo modelo de financiación autonómica planteado por el Ministerio de Hacienda; sin embargo, la discrepancia está en cómo abordar esa negativa. El debate fue bronco, con llamadas al orden por parte del presidente de la Junta, acusaciones de cobarde al presidente del Principado por no querer comparecer y los anuncios del “apocalipsis” de la derecha.

“La posición del Gobierno se ha expresado con nitidez. No compartimos de base la propuesta del Ministerio, y lo hemos dicho con total claridad”, insistió el consejero de Hacienda, Guillermo Pelaéz, quien reconoció que las comunidades del Noroeste no aparecen “suficientemente representadas”.

“Lo denunciamos desde el minuto uno, la propuesta parte de un acuerdo bilateral con Cataluña. Pero no nos engañemos, esto ha sucedido así siempre. Y, por tanto, reivindicamos que se abra esa negociación multilateral”, afirmó Peláez. En cualquier caso, reconoce que cualquier propuesta “no puede ser un contrato de adhesión”, aunque, matiza, en el proyecto presentado “no hay ni rastro de un cupo para Cataluña”.

El consejero, cuya reprobación fue rechazada, abogó por sentarse en la mesa de negociación, instó a buscar la unanimidad interna y animó a las comunidades del Partido Popular “a participar en ese diálogo y a abandonar la posición partidista que marcan desde Génova”.

El PP llama "cobarde" a Barbón

Andrés Ruiz, el diputado encargado de defender la postura del PP, cargó contra un Gobierno regional que “no quiso ver el hachazo que preparaban a la solidaridad económica” ni escuchar a quienes advirtieron que el modelo sería un “traje a medida para Cataluña”. “En este modelo, el noroeste peninsular y la España vaciada fueron la moneda de cambio con la que Sánchez mercadeo”, criticó.

Insistió el diputado que "Asturias sale perjudicada” y aseguró que ellos se mantienen en el acuerdo firmado en la Mesa de Financiación “sin dudas, sin complejos, pero sin silencios”. Un silencio, en concreto el del presidente Adrián Barbón, muy criticado durante la sesión. “Se esconde del parlamento asturiano para no dar explicaciones”, le achacó Ruiz. Y añadió: “Qué cobarde y apocado se ve a este presidente en su escaño cuando se niega a dar la cara”.

Pero a pesar de no intervenir, lo cierto es que el presidente regional dejó clara su presencia en el debate con intervenciones por los bajo y numerosos gestos, que obligaron al presidente del Parlamento, Juan Cofiño, a llamar al orden en más de una ocasión. “Si quería hablar podía haberlo hecho porque tenía la oportunidad”, le reprobó el diputado del PP.

"Agárrame el cubata"

El diputado de Voz, Gonzalo Centeno, abordó la problemática de origen del sistema de financiación autonómica y cuestionó que si se cumple la ordinalidad, Cataluña y Madrid se llevarían el grueso de la financiación dejando fondos insuficientes para que el resto de comunidades financiasen sus servicios.

“En un delirante discurso, solo un personaje como Montero puede afirmar una cosa y su contraria en la misma frase. Agárrame el cubata”, apuntó. Antes de advertir: “El Estado central se está financiado con el déficit. Entonces, ¿de dónde van a sacar para pagar los cheques o a condonar parte de la deuda? Solo hay tres vías, incrementar el infierno fiscal, reducir las pensiones o aumentar la deuda pública”.

Las llamadas al apocalipsis de la derecha

Analizó en su intervención Xabel Vegas, diputado de Convocatoria por Asturias, que los plenos asturianos son “como el día de la marmota”. “Qué mal envejecen sus discursos, señor Queipo. Hace seis meses, según usted, se estaba fraguando la ruptura del régimen común. Su discurso ya entonces olía a naftalina, pero con el paso de los meses parece sacado del No-do”, afirmó.

Criticó además los anuncios de apocalipsis de la derecha y recordó Pacto del Majestic entre Aznar y Pujol, cuando el líder de los populares dejó esa frase para la historia: “Yo hablo catalán en la intimidad”.

Adrián Pumares, de Foro, ahondó en la crítica contra una propuesta “descabellada”. “¿Aborda algo de los acuerdos de 2020 la reforma de Montero? ¿Hay algo positivo? ¿Hay mimbres para convertir la propuesta en algo radicalmente distinto que atienda a los intereses de Asturias?”, se preguntó.

Una "falsa resistencia"

Y siguió lanzando cuestiones: “¿Se toman esta negociación en serio o nos quieren engañar? ¿Le han encargado sus jefes a Barbón que nos tengan entretenidos?”. Porque, señaló, “ya tenemos experiencia en cómo se las gastan, lo vimos con la quita de la deuda. Representan una falsa resistencia. El objetivo es que Sánchez siga igual y que Asturias se resigne a lo de siempre”.

Por su parte, la diputada Covadonga Tomé reconoció que la reforma del modelo de financiación autonómica “llega tarde” y que el sistema se debe basar en reglas “claras y comunes”. “La propuesta llega de la peor manera. Se ha anunciado de una forma que no es estética ni políticamente adecuada. La bilateralidad queda reflejada en la propuesta, se prevén atajos técnicos en favor de Cataluña”, criticó.

Por eso, harán “todo lo que esté en nuestras manos para que los intereses de los asturianos sean respetados. Hay que buscar un acuerdo plural y federal. Forzar al ministerio a que vuelva al marco multilateral”.