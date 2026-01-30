Todos rechazan la financiación de Sánchez en Asturias... pero se arma el lío igualmente en la Junta: de los gestos de Barbón al pacto de Majestic
El Principado insiste en que no comparten la propuesta actual, pero piden unanimidad para negociar; mientras la derecha acusa al Presidente, que no intervino pero sí estuvo activo desde su escaño, de "no querer dar la cara"
Habían establecido posición mucho antes de que comenzase la sesión plenaria, y los grupos parlamentarios asturianos mantuvieron este viernes el guion marcado en los últimos días. Existe unanimidad en Asturias contra el nuevo modelo de financiación autonómica planteado por el Ministerio de Hacienda; sin embargo, la discrepancia está en cómo abordar esa negativa. El debate fue bronco, con llamadas al orden por parte del presidente de la Junta, acusaciones de cobarde al presidente del Principado por no querer comparecer y los anuncios del “apocalipsis” de la derecha.
“La posición del Gobierno se ha expresado con nitidez. No compartimos de base la propuesta del Ministerio, y lo hemos dicho con total claridad”, insistió el consejero de Hacienda, Guillermo Pelaéz, quien reconoció que las comunidades del Noroeste no aparecen “suficientemente representadas”.
“Lo denunciamos desde el minuto uno, la propuesta parte de un acuerdo bilateral con Cataluña. Pero no nos engañemos, esto ha sucedido así siempre. Y, por tanto, reivindicamos que se abra esa negociación multilateral”, afirmó Peláez. En cualquier caso, reconoce que cualquier propuesta “no puede ser un contrato de adhesión”, aunque, matiza, en el proyecto presentado “no hay ni rastro de un cupo para Cataluña”.
El consejero, cuya reprobación fue rechazada, abogó por sentarse en la mesa de negociación, instó a buscar la unanimidad interna y animó a las comunidades del Partido Popular “a participar en ese diálogo y a abandonar la posición partidista que marcan desde Génova”.
El PP llama "cobarde" a Barbón
Andrés Ruiz, el diputado encargado de defender la postura del PP, cargó contra un Gobierno regional que “no quiso ver el hachazo que preparaban a la solidaridad económica” ni escuchar a quienes advirtieron que el modelo sería un “traje a medida para Cataluña”. “En este modelo, el noroeste peninsular y la España vaciada fueron la moneda de cambio con la que Sánchez mercadeo”, criticó.
Insistió el diputado que "Asturias sale perjudicada” y aseguró que ellos se mantienen en el acuerdo firmado en la Mesa de Financiación “sin dudas, sin complejos, pero sin silencios”. Un silencio, en concreto el del presidente Adrián Barbón, muy criticado durante la sesión. “Se esconde del parlamento asturiano para no dar explicaciones”, le achacó Ruiz. Y añadió: “Qué cobarde y apocado se ve a este presidente en su escaño cuando se niega a dar la cara”.
Pero a pesar de no intervenir, lo cierto es que el presidente regional dejó clara su presencia en el debate con intervenciones por los bajo y numerosos gestos, que obligaron al presidente del Parlamento, Juan Cofiño, a llamar al orden en más de una ocasión. “Si quería hablar podía haberlo hecho porque tenía la oportunidad”, le reprobó el diputado del PP.
"Agárrame el cubata"
El diputado de Voz, Gonzalo Centeno, abordó la problemática de origen del sistema de financiación autonómica y cuestionó que si se cumple la ordinalidad, Cataluña y Madrid se llevarían el grueso de la financiación dejando fondos insuficientes para que el resto de comunidades financiasen sus servicios.
“En un delirante discurso, solo un personaje como Montero puede afirmar una cosa y su contraria en la misma frase. Agárrame el cubata”, apuntó. Antes de advertir: “El Estado central se está financiado con el déficit. Entonces, ¿de dónde van a sacar para pagar los cheques o a condonar parte de la deuda? Solo hay tres vías, incrementar el infierno fiscal, reducir las pensiones o aumentar la deuda pública”.
Las llamadas al apocalipsis de la derecha
Analizó en su intervención Xabel Vegas, diputado de Convocatoria por Asturias, que los plenos asturianos son “como el día de la marmota”. “Qué mal envejecen sus discursos, señor Queipo. Hace seis meses, según usted, se estaba fraguando la ruptura del régimen común. Su discurso ya entonces olía a naftalina, pero con el paso de los meses parece sacado del No-do”, afirmó.
Criticó además los anuncios de apocalipsis de la derecha y recordó Pacto del Majestic entre Aznar y Pujol, cuando el líder de los populares dejó esa frase para la historia: “Yo hablo catalán en la intimidad”.
Adrián Pumares, de Foro, ahondó en la crítica contra una propuesta “descabellada”. “¿Aborda algo de los acuerdos de 2020 la reforma de Montero? ¿Hay algo positivo? ¿Hay mimbres para convertir la propuesta en algo radicalmente distinto que atienda a los intereses de Asturias?”, se preguntó.
Una "falsa resistencia"
Y siguió lanzando cuestiones: “¿Se toman esta negociación en serio o nos quieren engañar? ¿Le han encargado sus jefes a Barbón que nos tengan entretenidos?”. Porque, señaló, “ya tenemos experiencia en cómo se las gastan, lo vimos con la quita de la deuda. Representan una falsa resistencia. El objetivo es que Sánchez siga igual y que Asturias se resigne a lo de siempre”.
Por su parte, la diputada Covadonga Tomé reconoció que la reforma del modelo de financiación autonómica “llega tarde” y que el sistema se debe basar en reglas “claras y comunes”. “La propuesta llega de la peor manera. Se ha anunciado de una forma que no es estética ni políticamente adecuada. La bilateralidad queda reflejada en la propuesta, se prevén atajos técnicos en favor de Cataluña”, criticó.
Por eso, harán “todo lo que esté en nuestras manos para que los intereses de los asturianos sean respetados. Hay que buscar un acuerdo plural y federal. Forzar al ministerio a que vuelva al marco multilateral”.
PP y Vox se enzarzan en el rechazo a Mercosur
El parlamento asturiano rechazó este viernes de forma unánime el acuerdo comercial de Mercosur, con la aprobación de una proposición de ley presentada por Partido Popular y Foro que salió adelante con dos enmiendas del PSOE. Hasta ahí cualquier tipo de acuerdo. Las intervenciones mostraron un fuerte enfrentamiento entre los dos principales partidos de la derecha.
El diputado popular Luis Venta criticó que "Vox y las izquierdas más radicales" vayan a votar "en contra de un reglamento de cláusulas de salvaguarda" para proteger a ganaderos y agricultores. "Nuestra posición es clara, no al acuerdo sin igualdad y sin las mismas reglas para todos. Es decir, reciprocidad. ¿Puede entrar carne hormonada en Europa? Ni puede entrar ahora ni con el acuerdo. Tampoco cocaína, y entra. Por eso, necesitamos controles para que las futuras entradas", sentenció.
La portavoz de Vox, Carolina López, señaló la "incoherencia" del Partido Popular, recordando que “el PP en España no rechaza Mercosur, lo ha apoyado siempre. De hecho, en febrero del año pasado, el PP votó en el Congreso en contra de una PNL de VOX en la pedíamos rechazar el acuerdo comercial en todo lo que perjudicase a los intereses de los productores españoles, en especial del sector primario”. Y criticó que pidiesen "lo mismo que rechazaron el pasado 21 de enero y que el propio PP criticó entonces. Es incoherencia e hipocresía en estado puro”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
- Asturias, en alerta roja: estos son los 20 concejos que han recibido el aviso de protección civil en su móvil
- Sufrió once cirugías para salvar la pierna tras romperse la tibia y ni el fentanilo le calmaba el dolor: cinco traumatólogos ovetenses, ante el juez
- La DGT alerta del temporal y pide a los asturianos evitar desplazarse en coche
- Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
- Multado con 200 euros por tener la baliza de emergencia V-16 pero llevar la luz inadecuada: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Julio Fernández, productor de miel asturiano: 'Cuando entren los argentinos no tendremos nada que hacer en precio
- Colegios, campings, residencias de mayores: estos son los 112 edificios de varios concejos de Asturias en zonas inundables, según un colectivo científico