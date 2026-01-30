El impacto que tendrá en Asturias la ampliación de los traslados de ArcelorMittal a India: se triplican los puestos afectados

ArcelorMittal no ve clara la rentabilidad de sus negocios en Europa y plantea ampliar las deslocalizaciones de tareas a la India para ahorrar. El plan afecta a 5.600 puestos de trabajo –frente a los 1.400 anunciados hace un año– y tendrá un fuerte impacto en España, donde se evaluará el traslado de entre 400 y 500 puestos, la mayoría en Asturias . La medida afecta a servicios de apoyo, que en España están centralizados, sobre todo, en el Principado.

Durante el Consejo de Empresa Europeo extraordinario celebrado ayer, la dirección de ArcelorMittal anunció que analiza la "ampliación del alcance" de su plan de "transformación de las funciones de soporte" para avanzar en "la optimización y estandarización" de actividades que actualmente se desarrollan de manera fragmentada en distintos centros de Europa. En concreto, se creará un "hub" de servicios empresariales en India para concentrar departamentos como nóminas, informática, finanzas, recursos humanos, compras, atención al cliente, medio ambiente o gobernanza, y se ampliará el centro de excelencia de servicios empresariales que la compañía ya opera en Polonia y que asumiría las tareas más sensibles. Solo las críticas se quedarán en los actuales emplazamientos. Según fuentes de la compañía, en los centros de India y Polonia se aprovechará "el talento global" y se aplicarán "procesos modernos y tecnologías avanzadas de información, automatización e inteligencia artificial".

Fuentes del comité europeo precisaron que el plan afecta a cerca de 5.600 puestos de trabajo repartidos en 20 países, cuando aún está en marcha un plan de deslocalización anterior que aún no se ejecutó y que preveía hasta 1.400 traslados. En España, el plan inicial preveía la evaluación de entre 130 y 150 puestos para deslocalizar y ahora la cifra se dispara a entre 400 y 500. España es el quinto país más afectado tras Francia (1.600 puestos), Luxemburgo (1.100), Polonia (850) y Alemania (700).

En España el plan afectará a 18 sociedades, pero hay que tener en cuenta que la mayoría de los servicios están centralizados en Asturias, por lo que será el territorio más impactado.

"Esta decisión constituye un nuevo ataque frontal contra los trabajadores europeos, sin balance, sin evaluación y sin consideración por las consecuencias humanas, sociales e industriales. Un impacto que va mucho más allá de los puestos de trabajo directos", señalaron fuentes del comité europeo de ArcelorMittal, que destacaron que cada puesto de trabajo suprimido en Arcelor conlleva pérdidas de puestos de trabajo indirectos, en particular en la subcontratación, muy movilizada en las funciones de apoyo.

Fuentes del comité criticaron que esta medida llegue cuando la Unión Europea está tramitando medidas para proteger al sector del acero en Europa y añadieron que esta política de la compañía debilita la continuidad operativa, la seguridad de los sistemas y los datos, la calidad del soporte a las plantas industriales y la capacidad de respuesta ante incidentes, "cuya reciente repetición (como ha ocurrido en Asturias con un horno alto que está inoperativo) ya pone seriamente en tela de juicio la estrategia del grupo". El comité de ArcelorMittal reclama "el cese inmediato de cualquier nueva deslocalización".