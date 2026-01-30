Le venden un coche, va a verlo con 32.000 euros al contado y le roban el dinero tras golpearlo: el violento robo sufrido por un asturiano

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de Salamanca como presunto autor del robo con violencia que sufrió un asturiano en la localidad zamorana de Muelas del Pan.

La víctima cuenta que a mediados del mes de julio apalabró por Internet la compra de un vehículo de segunda mano, y quedó con el vendedor en la provincia de Zamora para ver el coche en persona y, llegado el caso, cerrar el precio y formalizar la compra-venta con dinero en metálico. El punto de encuentro: un área de servicio de la N-122, en el término de Muelas del Pan, hasta donde se desplazó desde su domicilio, en Asturias, junto a dos acompañantes

Al llegar al lugar de la cita saludó al supuesto vendedor del vehículo y se montaron juntos para probar el coche. Los acompañantes del asturiano, mientras tanto, se quedaron en la gasolinera.

Tras dar una vuelta, paró el vehículo frente al Centro de Salud de Muelas para hablar y al bajarse del coche fue agredido por el vendedor y otra persona, que le robaron la mochila donde supuestamente llevaba los 32.000 euros.

La investigación iniciada por la Guardia Civil de Zamora, que denominaron Operación Molari, llevó a identificar a uno de los supuestos autores de la agresión como un varón de 34 años de edad, natural y vecino de Salamanca, que estaba en paradero desconocido hasta hace unos días, cuando fue detenido en la provincia charra y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Zamora.