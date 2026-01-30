Multado con 200 euros por no pagar 6 euros en su momento por el mecanismo de seguridad obligatorio que acompaña a la baliza V-16: la Guadia Civil revisa la guantera de los coches asturianos

Desde que se anunció el uso de la baliza v-16, la polémica ha acompañado a este nuevo dispositivo obligatorio de la Dirección General de Tráfico (DGT). Y la polémica sigue, incluso ha llegado a instancias europeas. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo abordará una solicitud ciudadana sobre la decisión del Gobierno español de imponer, a partir del 1 de enero de 2026, la obligatoriedad de la baliza luminosa V16 conectada al sistema DGT 3.0.

Los peticionarios sostienen que esta exigencia podría vulnerar el Derecho comunitario, ya que solo se aplica a conductores con vehículos matriculados en España, mientras que los de otros Estados miembro pueden circular por el mismo territorio sin estar sujetos a la misma exigencia.

En este caso, los denunciantes alegan una posible discriminación contraria al artículo 18 del Tratado de Funcionamiento de la UE, así como una vulneración del principio de proporcionalidad. También advierten de una posible distorsión del mercado interior debido a la comercialización masiva de dispositivos presuntamente no conformes o fraudulentos y a la falta de control sobre su homologación. "No se puede obligar a millones de conductores españoles a asumir un coste económico que no se exige al resto de ciudadanos europeos, y menos aún escudándose falsamente en Bruselas", ha señalado la secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, al respaldar la petición.

Por el momento, el uso de la baliza v-16 es obligatorio. "En estos momentos si tú paras por una avería, un incidente tal igual y no la colocas, te van a denunciar porque es obligatorio según la ley", señalaba el jefe de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, al ser preguntado sobre cuándo terminará el plazo dado a los conductores antes de proceder a la imposición de multas por no utilizarla, pese a ser obligatoria desde el 1 de enero. La baliza V-16 es obligatoria desde el pasado 1 de enero de 2026 para señalizar averías y accidentes en carretera. Las balizas deben estar certificadas por IDIADA o LCOE, que son los laboratorios técnicos autorizados que ratifican que los modelos cumplen con la normativa exigida para el uso y buen funcionamiento de esta.

No llevar la baliza V-16 en el vehículo o llevar una que no esté homologada acarreará una sanción considerada leve de 80 euros, misma cantidad que la establecida para el que no llevara los triángulos de preseñalización.

Pero ojo, no es la única multa que puedes recibir si tu coche queda averiado en la carretera. ¿Qué pasa con el chaleco reflectante? El Reglamento General de Circulación es bastante claro en el punto tercero del su artículo 118: "Los conductores de turismos, de autobuses, de automóviles destinados al transporte de mercancías, de vehículos mixtos, de conjuntos de vehículos no agrícolas, así como los conductores y personal auxiliar de los vehículos piloto de protección y acompañamiento deberán utilizar un chaleco reflectante de alta visibilidad, certificado según el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual, que figura entre la dotación obligatoria del vehículo, cuando salgan de éste y ocupen la calzada o el arcén de las vías interurbanas".

Por ello, carecer de chaleco reflectante en el momento de un problema en el vehículo puede suponer una sanción de entre 80 y 200 euros. Una prenda que se puede encontrar por precios de entre 5 a 7 euros en Amazon o tiendas especializadas de motor.