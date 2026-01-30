Multado con 200 euros y pérdida de 4 puntos por llevar la baliza V-16 pero ignorar la nueva señal S-991c: la Guardia Civil vigila a todos los conductores

Todos los conductores saben que desde el 1 de enero es obligatorio llevar una baliza homologada de emergencia V-16 en sustitución de los tradicionales triángulos para casos de avería o accidente. No llevarla en el vehículo o tener una que no esté homologada acarreará una sanción considerada leve de 80 euros. Pero lo que no saben muchos conductores españoles es qué significan algunas de las nuevas señales que la Dirección General de Tráfico (DGT) aprobó el año pasado.

Una de ellas es la S-991c. Detrás de este nombre tan técnico se esconde un pictograma de un semáforo en rojo con ondas de radar y tres tipos de vehículos diferentes (un coche, un camión y una motocicleta). Ignorarla y no respetarla conlleva una multa de hasta 200 euros y la pérdida de 4 puntos en el carné de conducir.

La señal / DGT

Esta señal junto a otras muchas entraron en vigor el pasado 1 de julio en una de las mayores renovaciones de señales que ha acometido la DGT en los últimos años. Si bien la señal S-991c ya llevaba tiempo presente en carreteras de Madrid, Valencia y Zaragoza, ahora se ha extendido a vías de toda España.

En qué consiste

La señal avisa de que hay una cámara radar que vigila si respetas un semáforo cuando está en rojo. Es un refuerzo de Tráfico a la vigilancia de estas infracciones urbanas. Se trata de un sistema con dos cámaras situadas a unos 25 metros del semáforo. Una de ellas toma la imagen cuando el vehículo supera el semáforo y la otra cuando el coche ha terminado de cruzar.

Tráfico considera esta maniobra una infracción grave, que puede llegar a los 200 euros de multa y a la pérdida de 4 puntos en el carné.