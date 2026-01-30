Multado con 500 euros y puntos menos por lo ocurrido al colocar la baliza v-16 en un capó con baca: la guardia civil vigila la parte de arriba de los vehículos asturianos

La baliza v-16, que tanta polémica ha generado en los últimos meses desde que se anunció su obligatoriedad a partir del pasado 1 de enero, ha llegado para quedarse. Así de claro lo ha explicado el propio director de la dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro. "En estos momentos si tú paras por una avería, un incidente tal igual y no la colocas, te van a denunciar porque es obligatorio según la ley", ha indicado a Europa Press all ser preguntado sobre cuándo terminará el plazo dado a los conductores antes de proceder a la imposición de multas por no utilizarla, pese a ser obligatoria desde el 1 de enero.

No llevar la baliza V-16 en el vehículo o llevar una que no esté homologada acarreará una sanción considerada leve de 80 euros, misma cantidad que la establecida para el que no llevara los triángulos de preseñalización.

Tal y como explica la normativa, "el dispositivo debe guardarse en la guantera, estar accesible y cargado". Debe colocarse, "en la parte más alta posible del vehículo inmovilizado y, en todo caso, garantizado su máxima visibilidad. Las especificaciones sobre su diseño exigen que se pueda mantener estable sobre una superficie plana. Pero si por la altura no es posible acceder al techo del vehículo, el dispositivo V-16 deberá estar dotado de algún medio, como un imán, lo que le permitirá ser colocado en la puerta del conductor. El haz luminoso te hará visible a 1 km de distancia en condiciones favorables. Además, como la baliza está dotada de conectividad, el resto de vehículos recibirá la información del accidente o avería a través de los navegadores, las aplicaciones de movilidad o los ordenadores de a bordo. Por su parte, los conductores de vehículos antiguos o sin este tipo de tecnología podrán informarse del incidente a través de los Paneles de Mensaje Variable que estén en las proximidades".

Pero, ¿qué pasa si llevamos una baca arriba del coche? Ahora que llega el invierno, es habitual empezar a ver en muchas coches añadidos como portaesquís o un portaequipajes o baca para realizar viajes más largos y poder meter aquellas cosas que, por espacio, no entran en el maletero. No obstante, muchos conductores utilizan este añadido a lo largo del año ya sea para transportar bicis o porqué recorren largas distancias a menudos y necesitan llevar varios bultos.

Prácticamente todos los coches pueden instalar esta baca en el techo, pero hay que tener en cuenta una serie de factores si no quieres encontrarte con una sanción económica o incluso la retirada de puntos del carnet de conducir. "A la hora de cargar el coche, recuerde que el equipaje siempre debe ir correctamente colocado en el maletero. Además, no olvide que las cargas pesadas afectan el comportamiento del vehículo y que la sobrecarga compromete su seguridad. Para transportar ciertos equipajes voluminosos o pesados, también puede utilizar un remolque ligero u otros dispositivos de carga como cofres, remolques, portabicicletas o portaesquís", explican desde la Dirección General de Tráfico (DGT).

Y ojo, porque si tienes una avería y no puedes colocar bien la baliza por culpa de llevar mal colocado el equipaje en la puerta superior del coche, puedes tener una sanción elevada. Y es que el colocar mal el equipaje o aquello que transportemos en la baca puede acarrerar graves sanciones por parte de la DGT si la carga no está correctamente asegurada y puede caerse o desprenderse del vehículo, se considera una infracción grave. La sanción puede conllevar una multa de hasta 200 o si la carga transportada en la baca del coche excede los límites de dimensiones establecidas por ley (ancho, largo, altura), se considera una infracción grave. La sanción puede implicar una multa de hasta 500 euros y la pérdida de 4 puntos en el carnet de conducir".