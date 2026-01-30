Niños que cuidan de niños: la estrategia asturiana para prevenir el acoso escolar ya está en marcha

El primer paso para erradicar el acoso escolar en las aulas asturianas ya se ha dado. La Consejería de Educación inició esta semana la formación para implantar el programa Tutoría entre Iguales (TEI) que promete vigilar muy de cerca el bullying en los colegios, tomando como protagonistas a los niños que deberán cuidar y velar de otros niños más pequeños (dos cursos por debajo). Para poder crear esos equipos y darles a los alumnos las instrucciones necesarias, en la primera fase los docente deberán pasar por un proceso de formación. Asturias es la primera comunidad que introduce este programa de forma institucional y que lo ha ofrecido a todos los centros sostenidos con fondos públicos.

Al proyecto se han apuntado 116 centros. El equipo encabezado por el creador del programa, Andrés Bellido, ha asumido las dos fases iniciales del proceso de formación. Las primeras sesiones presenciales se han impartido al equipo impulsor, integrado por una quincena de docentes, orientadores y asesores vinculados a la Consejería, y que abarcan las etapas de Infantil, Primaria, Secundaria y Formación Profesional (FP). La idea es que ese equipo quede en un futuro como referente para todos los centros.

En cuanto a la segunda fase, que comenzó también esta semana y que finalizará el próximo miércoles, se compone de tres sesiones virtuales dirigidas a los equipos TEI de los 116 centros participantes. Por último, la tercera fase, que se celebrará en febrero, se ocupará de la formación del profesorado, de las familias y del personal no docente. En este caso, serán los equipos TEI de cada centro los que se encarguen de impartirla.

El programa está diseñado para que se pueda implantar nada más concluir esta última fase formativa. El proceso se completará con un seguimiento del primer año (de febrero a junio de 2026), la formación del segundo año, con entrega de materiales y seguimiento y, por último, el seguimiento del tercer año.

La formación que se está impartiendo estos días consiste en explicar las bases teóricas del programa y dar a conocer los materiales disponibles (fichas de trabajo, vídeos, documentos de lectura en el aula o tareas concretas). Por último, se enseña todo el proceso de implementación del TEI en los centros. De las 116 inscripciones registradas hay 19 institutos, dos colegios rurales agrupados (CRA), dos centros públicos de educación básica (CPEB), 69 colegios públicos y 24 centros concertados.