El nuevo disco de Cuevas, "Manual de belleza", escayolado: "Hay una idea de crisálida, de insectos que van caminando hacia la luz", dice el autor de la portada

Antes de dar a conocer la portada y el título de su nuevo disco, el cantante asturiano Rodrigo Cuevas publicó ayer en sus redes sociales unos mensajes inquietantes donde aparentemente se reproducía un perfil de Grindr (la aplicación de citas para la comunidad LGTBQ) que se anunciaba con un "busco chicos mas o menos de mi edad que estén escayolados/enyesados". En la siguiente imagen se reproducía un supuesto intercambio de mensajes:

–Hola. ¿Tiene que ser alguna parte en concreto?

–Hola... No. Pero tiene que ser yeso.

–¿Y tiene que estar enyesado o te mola enyesarlo a ti?

–Ambas me gustan.

–¿Tú estás enyesado?

–No lo estoy.

Todos estos prolegómenos condujeron, algo más tarde, a la publicación de la portada de su nuevo disco y al título del trabajo. Tras sus largos anteriores "Manual de Cortejo" (2019) y "Manual de Romería" (2023) el tercer disco de Cuevas se titulará "Manual de belleza".

La portada, obra del artista Ricardo Villoria, con el que el cantante ha colaborado en anteriores ocasiones, es una fotografía inquietante en la que Cuevas aparece en medio de un grupo de cinco personas. Todos están escayolados y él es el único al que se le ve la cara. El resto tienen también los ojos vendados y adoptan diversas posiciones. Están retratados en un espacio extraño, un local con un viejo suelo de gresite y paredes forradas en madera y se orientan hacia un gran ventanal.

Según declaraciones del propio Villoria, la obra juega con varios conceptos. Hay una referencia inequívoca a la referida belleza del título y a esa idea de las operaciones de la cirugía estética –algo que puede remitir también al universo de Almodóvar en "La piel que habito"–, pero también al concepto, más genérico de transformación.

"Hay una idea de crisálida", explica Villoria. "Los personajes pueden parecer como insectos en su estado de larva, a punto de transformarse en otra cosa, y se dirigen hacia la ventana, atrapados por la luz".

Villoria, si tenemos en cuenta los mensajes previos que compartió Rodrigo Cuevas en su cuenta, juega también en otro nivel con cierto fetichismo relacionado con las escayolas, una tendencia que se denomina "Cast fetish".

Hasta ahora, lo que se conocía del nuevo disco de Rodrigo Cuevas, era el adelanto del single que canta junto a Massiel, "Un mundo feliz", trabajo que se dio a conocer después de que los intérpretes protagonizaran uno de los momentos del año al cantar juntos en la gala del FICX. También se conocen los detalles del inicio de la gira de este "Manual de Belleza", que arrancará el 24 y 25 de abril en Avilés y seguirá por Coruña, Barcelona, San Sebastián, Madrid, Cartagena, Santander y Oviedo, el 21 de septiembre, Día de San Mateo y, de momento última fecha anunciada de su nuevo tour.