El ovetense José Manuel Campa vuelve al IESE tras presidir la Autoridad Bancaria Europea

"Ha sido un honor servir a Europa en un momento crucial para su arquitectura financiera", señala el economista

José Manuel Campa, en la Facultad de Derecho de Oviedo. |

Y. GONZÁLEZ

Oviedo

El economista ovetense José Manuel Campa, que fue secretario de Estado de Economía en el segundo gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, regresará como profesor al campus madrileño de la escuela de negocios IESE tras haber presidido durante los últimos seis años la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés).

En septiembre, Campa anunció "por motivos personales" su renuncia a la presidencia de la EBA, que en un principio debía ocupar hasta 2029. Hoy será su último día al frente de esta organización.

El ovetense volverá a ejercer como profesor de Finanzas y Economía del IESE, donde ya había trabajado. "Ha sido un honor servir a Europa en un momento crucial para su arquitectura financiera. Vuelvo al IESE con entusiasmo, agradecido por la oportunidad de retomar mi vocación académica", afirmó ayer Campa.

