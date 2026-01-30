El ovetense José Manuel Campa vuelve al IESE tras presidir la Autoridad Bancaria Europea
"Ha sido un honor servir a Europa en un momento crucial para su arquitectura financiera", señala el economista
Y. GONZÁLEZ
El economista ovetense José Manuel Campa, que fue secretario de Estado de Economía en el segundo gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, regresará como profesor al campus madrileño de la escuela de negocios IESE tras haber presidido durante los últimos seis años la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés).
En septiembre, Campa anunció "por motivos personales" su renuncia a la presidencia de la EBA, que en un principio debía ocupar hasta 2029. Hoy será su último día al frente de esta organización.
El ovetense volverá a ejercer como profesor de Finanzas y Economía del IESE, donde ya había trabajado. "Ha sido un honor servir a Europa en un momento crucial para su arquitectura financiera. Vuelvo al IESE con entusiasmo, agradecido por la oportunidad de retomar mi vocación académica", afirmó ayer Campa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
- Asturias, en alerta roja: estos son los 20 concejos que han recibido el aviso de protección civil en su móvil
- La DGT alerta del temporal y pide a los asturianos evitar desplazarse en coche
- Sufrió once cirugías para salvar la pierna tras romperse la tibia y ni el fentanilo le calmaba el dolor: cinco traumatólogos ovetenses, ante el juez
- Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
- Julio Fernández, productor de miel asturiano: 'Cuando entren los argentinos no tendremos nada que hacer en precio
- Colegios, campings, residencias de mayores: estos son los 112 edificios de varios concejos de Asturias en zonas inundables, según un colectivo científico
- Los primeros que dudaron del carril Ensidesa (mucho antes que el ministro Óscar Puente tras el accidente de tren de Adamuz)