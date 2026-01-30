Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Cuantos permisos de maternidad y paternidad se tramitan en Asturias? ¿Y cuánta gente pide una excedencia para cuidar a familiares?

La Seguridad Social gestionó en el Principado miles de ayudas por nacimiento y cuidado del menor, con una tramitación media de 8 días

P. T. / Agencias

La Seguridad Social tramitó en Asturias un total de 7.332 prestaciones por nacimiento y cuidado del menor a lo largo de 2025, con un gasto de 56,22 millones de euros, según la estadística difundida este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Estas ayudas —conocidas popularmente como permisos de maternidad y paternidad— forman parte del sistema de protección a las familias y cubren el periodo de descanso tras el nacimiento o la adopción, guarda o acogimiento.

En el conjunto de España, la Seguridad Social gestionó 524.714 prestaciones en 2025, un 11,1% más que el año anterior. De ellas, 241.903 correspondieron al primer progenitor (habitualmente la madre) y 282.811 al segundo progenitor (normalmente el padre). El gasto total entre enero y diciembre alcanzó los 3.880,8 millones, frente a los 3.613,1 millones de 2024, lo que supone un incremento del 7,4%. El departamento que dirige Elma Saiz destacó además que el tiempo medio de tramitación de la prestación durante 2025 fue de 8 días.

Otro dato que el Ministerio pone en valor es la duración media del permiso disfrutado: en 2025 se situó en 111 días, con tres días de diferencia entre hombres y mujeres. A juicio del departamento, este indicador “se acerca a la corresponsabilidad”, al reducirse la brecha respecto al año anterior, cuando los hombres disfrutaban, de media, una semana menos.

Junto a estas prestaciones, la Seguridad Social contabilizó en 2025 un total de 54.639 excedencias por cuidado de hijo/a, menor acogido o familiar, un 2,2% más que en 2024. La mayoría correspondieron a mujeres (83,1%) frente a los hombres (16,9%). En Asturias, el número de excedencias se situó en 719, según el balance ministerial. Estas excedencias pueden solicitarse para atender a hijos o menores acogidos y también para el cuidado de otros familiares; los tres primeros años por cuidado de hijos computan como cotización efectiva para varias prestaciones, y en el caso del cuidado de familiares, cuenta como cotizado el primer año.

El Ministerio recordó además la ampliación del permiso aprobada el pasado julio: el descanso por nacimiento y cuidado del menor pasó de 16 a 19 semanas, y hasta 32 semanas en familias monoparentales. El nuevo esquema permite disfrutar 17 semanas (o 28 en monoparentales) durante los primeros 12 meses del bebé —o, en adopción y acogimiento, en el año siguiente a la resolución—, y añade dos semanas extra (cuatro en monoparentales) que pueden tomarse de forma flexible hasta que el menor cumpla 8 años. Este derecho puede solicitarse de forma retroactiva para nacimientos desde el 2 de agosto de 2024 y está disponible desde el 1 de enero de 2026.

La cuantía de la prestación equivale al 100% de la base de cotización por contingencias comunes del mes inmediatamente anterior al mes previo al inicio del descanso. La solicitud puede tramitarse por vía telemática y también permite, si se opta por fraccionar el permiso, pedir de manera online los periodos sucesivos de disfrute.

