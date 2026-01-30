Raúl Menéndez, gerente de Feudo Real: "Nuestra vocación siempre ha sido compartir la esencia de nuestra tierra y crear momentos únicos a través de la sidra"

Crear en Grado un espacio para rendir homenaje a la cultura sidrera y su tradición. Con esa vocación abrió sus puertas Feudo Real, un restaurante que apuesta por la cocina de siempre con las creaciones más innovadoras. Al frente están Flor Gancedo y Raúl Menéndez, dos apasionados de su oficio que confiesan seguir con la misma ilusión que el primer día.

¿Cuantos años lleva en marcha el Feudo Real y cuál diría que es el secreto de su éxito?

Feudo Real nace en el año 2007, en julio hace 19 años que empezamos, con la ilusión de crear en la zona un local y un ambiente que resaltara la sidra y su cultura. Siendo defensores de la cultura Sidrera y de su tradición.

Cuentan con ganadería propia, ¿Qué supone esto para el restaurante?

Nuestra Ganadería fue fundada en 1960, la cual hace 11 años la incluimos en el negocio, pensando en que podría ser una buena opción para ofrecer la mejor de las calidades en carne, a continuación, tras la acogida de la ganadería por nuestro clientes, decidimos incluir carne de búfalo, ciervo y wagyu. A raíz de incluir la ganadería, nuestras carnes fueron ganando valor, siendo todos los productos cárnicos muy demandados, quizás, por su calidad/precio podíamos destacar tanto el chuletón de novilla como el de buey.

Tacos de novilla / Pablo Solares

Recibieron un Solete Repsol ¿Qué significa este reconocimiento?

En Noviembre de 2024, recibimos el Solete Repsol, un reconocimiento que nos pillo por sorpresa y que recibimos con muchísima gratitud e ilusión ya que nos hace ver que estamos haciendo las cosas bien, que vamos por buen camino y que todo esfuerzo tiene su recompensa aunque esto no hace que nos relajemos, sino que queramos llegar mas lejos.

"Contar con ganadería propia hace que nuestras carnes ganen en valor y calidad; destacan el chuletón de novilla y el de buey" Raúl Menéndez — Gerente de feudo Real

¿Cuáles son sus platos o productos estrella?

Nuestros principales servicios y productos destacan por un lado, Nuestra carne y ganadería propia y por otro lado la sidra, como miembros de Sidrerías de Asturias, respetando el escanciado, la temperatura y descantándonos por ofrecer en su mayoría sidra D.O.P, contando con 4 palos de sidra y 3 de ellos Denominación de Origen Protegida.

Flor Gancedo y Raúl Menéndez, responsables de Feudo Real, posan con el Solete Repsol que consiguieron en 2024 / Pablo Solares

La sidra es otro de sus imprescindibles ¿Qué importancia le dan y cómo miman esta bebida tan asturiana?

Para nosotros, la sidra es un valor que mimamos y respetamos de una manera especial, tal y como manda la tradición, respetando su enfriado y su escanciado, algo que nos hace destacar como sidrería y por ellos pertenecemos desde el año 2018 a Sidreras de Asturias. Un reconocimiento que año tras año requiere de unas condiciones que garantizan el correcto uso y cuidado de la sidra. Contamos además con 4 palos de sidra y 3 de ellos Denominación de Origen Protegida, Sidra D.O.P, escanciada y enfriada como marca la tradición.

Sala en Feudo Real / Pablo Solares

Son un símbolo en Grado ¿Cómo han logrado ser una parte tan destacada dentro del sector empresarial de la zona?

Nos mantenemos gracias a nuestra autenticidad, producto, experiencia y trato humano, ademas nuestra cocina que respeta las tradiciones, recetas y costumbres locales, a la cual le añadimos un toque propio: compartir la esencia de nuestra tierra a través de la sidra, creando momentos auténticos, ofrecer una experiencia gastronómica que combine la tradición sidrera con una cocina honesta y de calidad, donde te sientas como en casa, ser reconocidos como una sidrería/restaurante de referencia, que preserve las costumbres y el trato cercano de siempre. Juntando nuestros valores de tradición, pasión, cercanía, trabajo en equipo y autenticidad.