Rechazo frontal de UGT y CC OO a los planes de ArcelorMittal para ampliar los traslados de Asturias a India: sus temores a que vaya a más
Los sindicatos destacan la incertidumbre que genera el anuncio en la plantilla y temen efectos sobre la operativa de la compañía y sobre la actividad de las auxiliares
Los sindicatos UGT y CC OO, los mayoritarios en ArcelorMittal, han mostrado su rechazo frontal al plan de la dirección de ArcelorMittal para trasladar servicios a la India y, en menor medida, a Polonia. La multinacional evaluará la posible reubicación de cerca de 400 puestos en Asturias dentro de un plan que afecta a 5.600 en Europa.
El secretario general de la Sección Sindical de UGT FICA en Arcelormittal Gijón, José Ramon Calleja, ha expresado "el rechazo frontal a la intención del grupo Arcelormittal de avanzar en una segunda fase de deslocalización de actividades de soporte" hacia la India y Polonia. "En Asturias, a día de hoy, no ha concluido ni siquiera el análisis de la primera fase, todavía no se ha tomado ninguna medida al respecto", comentó Calleja sobre un plan inicial que afectaba a entre 130 y 150 puestos.
"Consideramos injustificable que en un momento en el que empiezan a aplicarse medidas a nivel europeo para salvaguardar y proteger la industria del acero en Europa, ArcelorMittal apueste por trasladar tareas fuera de España y de la Unión Europea", declaró el representante de UGT FICA , que indicó que la información a nivel de las plantas trasladada hasta ahora a la representación de los trabajadores ha sido muy poca, "lo que genera una gran incertidumbre y una falta total de transparencia".
Por su parte, el secretario general de CC OO de ArcelorMittal en Asturias, José Manuel Castro, declaró que su sindicato está "en completo desacuerdo" con los planes que baraja la empresa para ampliar los traslados, "como no puede ser de otra manera". Apuntó que "esta medida de presuntos ahorros de costes puede tener efectos en la operativa de la compañía en Asturias, porque no es lo mismo, por ejemplo, tener al personal de tecnologías de las información aquí que en India". Y además, resaltó los efectos que los traslados de servicios pueden tener en la actividad de empresas auxiliares que trabajan para ArcelorMittal en Asturias.
