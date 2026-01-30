Recibe una multa de 200 euros por poner la baliza v-16 en una avería pero no encender las luces adecuadas: la Guardia civil vigila los coches asturianos

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha insistido en repetidas ocasiones n que "no hay vocación de multar" con la obligatoriedad de que los conductores lleven, desde el 1 de enero, la baliza V-16 homologada. "No hay ninguna vocación de multar. Sustituimos los triángulos por este dispositivo que lo que hace es aportar seguridad. Esa V-16 luminosa y conectada va a mejorar nuestra seguridad", ha asegurado este viernes la subdirectora de la DGT, Ana Blanco, en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

Eso sí, es importante que sea homologada. La Organización de Consumidores y Usuarios advierte a los conductores que adquirieron la baliza luminosa V16 de señalización antes del verano de que probablemente no esté homologada conforme al anexo del Real Decreto 2822/1998 que fija su uso obligatorio a partir del 1 de enero de 2026. El dispositivo debe guardarse en la guantera, estar accesible y cargado y, en caso de avería, hay que colocarlo en la parte más alta posible del vehículo inmovilizado y, en todo caso, garantizado su máxima visibilidad. Las especificaciones sobre su diseño exigen que se pueda mantener estable sobre una superficie plana. Pero si por la altura no es posible acceder al techo del vehículo, el dispositivo V-16 deberá estar dotado de algún medio, como un imán, lo que le permitirá ser colocado en la puerta del conductor. No llevar la baliza V-16 en el vehículo o llevar una que no esté homologada acarreará una sanción considerada leve de 80 euros.

Pero ojo, no es el único elemento de seguridad que debes utilizar en caso de avería. Las luces de emergencia o warning (triángulo rojo en el salpicadero) se deben usar obligatoriamente en caso de avería, accidente, inmovilización forzosa en carretera, o para señalizar un peligro inminente Se deben activar inmediatamente para alertar a otros conductores, aumentando la seguridad. Si un vehículo se avería en mitad de una vía de circulación, ya sea en poblado o en carretera, conviene encender las luces de emergencia para alertar al resto de conductores de la situación.

Eso sí, el uso incorrecto de las luces de emergencia ("warnings") puede conllevar multas de 80 a 200 euros, según la DGT. Se sanciona su uso para estacionar en doble fila, paradas indebidas o en retenciones si el coche no está inmovilizado o en peligro. Su función exclusiva es señalizar averías, accidentes o frenazos bruscos que supongan un riesgo. De 80 euros pueden ser sanciones como usar los warnings para parar en doble fila, aparcar indebidamente o intentar justificar paradas no autorizadas. Y ojo, que no encenderlos ante una inmovilización total en la carretera o no avisar mediante frenazos intermitentes ante un atasco puede llegar a los 200 euros