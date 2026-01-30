Sabadell Herrero y FADE pactan 200 millones para empresas asturianas
El banco activa una línea de crédito para la internacionalización, la innovación y la digitalización de pymes y autónomos de la región
Sabadell Herrero y la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) firmaron ayer un acuerdo para poner en marcha una línea de financiación de 200 millones que se dirige especialmente a financiar proyectos asturianos de inversión que sirvan para impulsar la actividad de empresas, negocios y autónomos en campos como la internacionalización, la innovación, la digitalización y la sostenibilidad. A las empresas que se identifiquen como miembros de FADE se les ofrecerán condiciones preferentes.
"Se trata de cumplir con nuestra función de banco cercano a las necesidades de nuestros clientes", señaló Pablo Junceda, director general de Sabadell Herrero. María Calvo, presidenta de FADE, puso el foco en las pymes y autónomos, para quienes este acuerdo supone un respaldo decisivo en sus planes de futuro.
Tras la firma del acuerdo, FADE celebró su consejo e jecutivo ordinario en la sede de Sabadell Herrero en Oviedo.
