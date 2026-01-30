El Servicio Público de Empleo del Principado impulsa la capacitación digital de mujeres rurales con 276 formaciones por toda Asturias
Los cursos, de un máximo de 40 horas de duración, se desarrollarán hasta el 13 de mayo y serán gratuitos para las usuarias
La iniciativa es la última prevista por el Sepepa gracias a la financiación de los fondos MRR del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que aporta casi dos millones de euros
En esta guía encontrarás todas las posibilidades programadas para los próximos meses
L. L.
Siempre queda algo por aprender y todo lo que se domina ayuda a mejorar las posibilidades de encontrar un empleo. Con esa idea en mente, el Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa) financiará en las próximas semanas una gran oferta de 276 cursos gratuitos para sus destinatarias y diseñados para mejorar las capacidades digitales de la población. Estas acciones formativas, con una duración máxima de 40 horas, tienen entre sus principales destinatarias a las mujeres de los concejos rurales. Su objetivo es llegar a personas desempleadas, ayudar a reducir las brechas de género y dar un impulso al emprendimiento y al desarrollo de los concejos con menor población. Se desarrollarán en todo el territorio de la comunidad autónoma.
Con casi dos millones de euros de presupuesto, esta será la última de las actuaciones desarrolladas por el Sepepa en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Las formaciones comenzarán en las próximas semanas y deberán haberse completado antes del día 13 de mayo. Para la organización de los cursos, el Servicio Público de Empleo ha concedido subvenciones a ocho entidades, cada una de las cuales impartirá los contenidos en una zona geográfica de la comunidad autónoma. Se ha tomado como base el mapa sociosanitario que divide Asturias en ocho áreas distintas.
El siguiente listado refleja todos los cursos que será posible seguir en cada una de las zonas y, para las personas interesadas en pedir más información, añade el contacto de la entidad formadora que los impartirá:
Área I: Noroccidente
Imparte: Unendo
Contacto: formacion@unendo.es / 984 186 614
Cursos
- Access. Nivel avanzado
- Comercio electrónico
- Gestión informatizada de ventas
- Internet avanzado
- Trados, programa de traducción
- Word. Nivel avanzado (dos grupos)
- Finanzas para no financieros
- Autoedición, diseño y maquetación
- Visual Design con Adobe Photoshop
- Política y gestión informatizada de stock
- Iniciación al trabajo con hojas de cálculo
- Iniciación a la creación y edición de textos
- El uso de las redes sociales para la inserción sociolaboral
- El ordenador y las gestiones por internet
- Búsqueda y gestión de la información digital-nivel intermedio
- Iniciación a la informática y en competencias digitales básicas
- Iniciación a la informática y competencias digitales básicas para el empleo
- Creación de contenidos digitales. Nivel básico
- Comunicación y colaboración con herramientas digitales. Nivel básico
- Comunicación y colaboración con herramientas digitales. Nivel intermedio
- Resolución de problemas en el entorno digital. Nivel básico
- Seguridad y civismo en el entorno digital. Nivel básico
- Aplicación de la hoja de cálculo Excel. Nivel avanzado (dos grupos)
- Introducción a la tecnología de impresión en 3D
- Técnicas creativas avanzadas en fotografía digital
- Postproducción profesional de fotografía digital
Área II: Suroccidente
Imparte: Teylu Stylus
Contacto: info@teylustylus.es / 985 574 136 / 644 129 471 (solo WhatsApp). De 9.30 a 13.30 y de 15.30 a 19.30 horas
Cursos
- Word. Nivel avanzado (dos grupos)
- Power Point. Presentaciones gráficas (dos grupos)
- Internet avanzado (dos grupos)
- Factura digital (dos grupos)
- Iniciación a la informática y competencias digitales básicas para el empleo (tres grupos)
- Aplicación de la hoja de cálculo Excel. Nivel inicial (dos grupos)
- Fotografía digital y tratamiento de imagen avanzado (dos grupos)
Área III: comarca de Avilés
Imparte: AFA Formación
Contacto: info@afa-formacion.es / 985 112 311
Cursos
- Word. Nivel avanzado (tres grupos)
- Power Point. Presentaciones gráficas (tres grupos)
- Internet avanzado (tres grupos)
- Factura digital (tres grupos)
- Business intelligence (dos grupos)
- Trámites on line con la Administración (tres grupos)
- Redes sociales y empresa (dos grupos)
- Finanzas para no financieros (dos grupos)
- Nominaplus (dos grupos)
- Ciberseguridad y Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) aplicado al comercio electrónico (dos grupos)
- Desarrollo de contenidos para las redes sociales (dos grupos)
- Iniciación en competencias digitales básicas para el emprendimiento (dos grupos)
- Iniciación a la informática y en competencias digitales básicas (tres grupos)
- Aplicación de la hoja de cálculo Excel. Nivel inicial (tres grupos)
- Iniciación a la creación y edición de textos (dos grupos)
- Iniciación al trabajo con hojas de cálculo (dos grupos)
- Aplicación de la hoja de cálculo Excel. Nivel avanzado (dos grupos)
- Iniciación a la informática y competencias digitales básicas para el empleo
- iniciación a la informática y competencias digitales básicas para el empleo
- Big data (tres grupos)
- Iniciación a la creación de páginas web (dos grupos)
- Introducción a la inteligencia artificial (tres grupos)
- Análisis de big data y científico de datos (dos grupos)
- Autocad 3D (dos grupos)
- Técnicas creativas avanzadas en fotografía digital (dos grupos)
- Postproducción profesional de fotografía digital (dos grupos)
- Fotografía digital y tratamiento de imagen avanzado (tres grupos)
Área IV: Oviedo
Imparte: Grupo Carac
Contacto: formacion@grupocarac.es / 984 186 614
Cursos
- Access. Nivel avanzado
- Comercio electrónico
- Gestión informatizada de ventas
- Internet avanzado
- Trados, programa de traducción
- Word. Nivel avanzado (dos grupos)
- Finanzas para no financieros
- Autoedición, diseño y maquetación
- Visual Design con Adobe Photoshop
- Digitalización de imágenes
- Política y gestión informatizada de stock
- Iniciación al trabajo con hojas de cálculo (dos grupos)
- Iniciación a la creación y edición de textos (dos grupos)
- El uso de las redes sociales para la inserción sociolaboral
- El ordenador y las gestiones por internet
- El correo electrónico y la nube
- Iniciación en competencias digitales básicas para el emprendimiento
- Búsqueda y gestión de la información digital. Nivel básico
- Búsqueda y gestión de la información digital. Nivel intermedio
- Iniciación a la informática y en competencias digitales básicas (dos grupos)
- Iniciación a la informática y competencias digitales básicas para el empleo
- Creación de contenidos digitales. Nivel básico
- Comunicación y colaboración con herramientas digitales. Nivel básico (dos grupos)
- Comunicación y colaboración con herramientas digitales. Nivel intermedio (dos grupos)
- Resolución de problemas en el entorno digital. Nivel básico
- Resolución de problemas en el entorno digital. Nivel intermedio
- Resolución de problemas en el entorno digital. Nivel avanzado
- Seguridad y civismo en el entorno digital. Nivel básico
- Seguridad y civismo en el entorno digital. Nivel intermedio
- Seguridad y civismo en el entorno digital. Nivel avanzado
- Aplicación de la hoja de cálculo Excel. Nivel inicial (dos grupos)
- Aplicación de la hoja de cálculo Excel. Nivel avanzado (tres grupos)
- Iniciación a la creación de páginas web
- Big data (dos grupos)
- Introducción a la tecnología de impresión en 3d
- Fotografía publicitaria enfocada a las redes sociales
- Fotografía digital y tratamiento de imagen avanzado
- Técnicas creativas avanzadas en fotografía digital
- Postproducción profesional de fotografía digital
Área V: Gijón
Imparte: Asata
Contacto: formacion@asata.es / 985 359 817
Cursos
- Gestión de tesorería
- Contabilidad informatizada
- Windows / Word. Iniciación
- Word. Nivel avanzado
- Finanzas para no financieros
- Logística de flotas y sistemas telemáticos
- Desarrollo de contenidos para las redes sociales
- Promoción y negocio a través de las redes sociales
- Estrategias de marca, comunicación y reputación en entornos digitales
- Competencias básicas en relación a la ofimática
- Iniciación al trabajo con hojas de cálculo
- Iniciación a la creación y edición de textos
- El uso de las redes sociales para la inserción sociolaboral
- El ordenador y las gestiones por internet
- El correo electrónico y la nube
- Uso básico de programas de ofimática e inteligencia artificial
- Iniciación en competencias digitales básicas
- Competencias digitales básicas para el empleo
- Comunicación y colaboración con herramientas digitales. Nivel básico
- Resolución de problemas en el entorno digital. Nivel básico
- Aplicación de la hoja de cálculo Excel. Nivel inicial
- Aplicación de la hoja de cálculo Excel. Nivel avanzado
- Teletrabajo: herramientas y rentabilidad
- Google y sus aplicaciones
- Competencias digitales
- Ciberseguridad
Área VI: Oriente
Imparte: Mentiona
Contacto: formacion@mentiona.com / 985 351 257 / 684 611 863 (solo Whatsapp). De 9.00 a 19.00 horas
Cursos
- Factura digital
- Internet avanzado (dos grupos)
- Internet, redes sociales y dispositivos digitales
- Power Point. Presentaciones gráficas (dos grupos)
- Trámites online con la administración (dos grupos)
- Windows-Word. Iniciación (dos grupos)
- Word. Nivel avanzado (dos grupos)
- Gestión de tesorería
- Finanzas para no financieros
- Autoedición, diseño y maquetación
- Digitalización de imágenes
- Visual Design con Adobe Photoshop
- Fundamentos del plan de marketing en internet
- Marketing. Mix básico en internet y gestión online de clientes
- Canales de promoción y publicidad en dispositivos móviles
- Aplicación de la hoja de cálculo Excel. Nivel inicial (dos grupos)
- El ordenador y las gestiones por internet
- Iniciación a la informática y competencias digitales básicas para el empleo (dos grupos)
- Creación de contenidos digitales. Nivel básico
- Creación de contenidos digitales y programación. Nivel intermedio
- Aplicación de la hoja de cálculo Excel. Nivel avanzado (dos grupos)
- Business Intelligence para tu negocio
- Google Adwords y sus aplicaciones publicitarias
- Google y sus aplicaciones (dos grupos)
- Iniciación a la creación de páginas web
Área VII: Caudal
Imparte: Dicampus
Contacto: inscripciones@dicampus.com / 695 460 198
Cursos
- Contabilidad informatizada
- Internet avanzado
- Word. Nivel avanzado (dos grupos)
- Trados, programa de traducción
- Promoción y negocio a través de las redes sociales
- Ciberseguridad y Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) aplicado al comercio electrónico
- Iniciación al trabajo con hojas de cálculo (dos grupos)
- Iniciación a la creación y edición de textos (dos grupos)
- El ordenador y las gestiones por internet (dos grupos)
- El correo electrónico y la nube
- Búsqueda y gestión de la información digital. Nivel básico
- Iniciación a la informática y competencias digitales básicas para el empleo
- Comunicación y colaboración con herramientas digitales. Nivel básico
- Resolución de problemas en el entorno digital. Nivel básico
- Aplicación de la hoja de cálculo Excel. Nivel inicial (dos grupos)
- Aplicación de la hoja de cálculo Excel. Nivel avanzado
- Fotografía digital y tratamiento de imagen avanzado (dos grupos)
- Postproducción profesional de fotografía digital
Área VIII: Nalón
Imparte: Asturnet
Contacto: inscripciones@asturnet.es / 985 264 051
Cursos
- Contabilidad informatizada
- Comercio electrónico
- Internet avanzado
- Word. Nivel avanzado (dos grupos)
- Trados. Programa de traducción
- Canales de promoción y publicidad en dispositivos móviles
- Promoción y negocio a través de las redes sociales (dos grupos)
- Ciberseguridad y Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) aplicado al comercio electrónico
- Iniciación al trabajo con hojas de cálculo (dos grupos)
- Iniciación a la creación y edición de textos (dos grupos)
- El ordenador y las gestiones por internet (dos grupos)
- El correo electrónico y la nube (dos grupos)
- Iniciación en competencias digitales básicas para el emprendimiento (dos grupos)
- Búsqueda y gestión de la información digital. Nivel básico (dos grupos)
- Búsqueda y gestión de la información digital. Nivel intermedio (dos grupos)
- Iniciación a la informática y competencias digitales básicas para el empleo
- Comunicación y colaboración con herramientas digitales. Nivel básico (dos grupos)
- Resolución de problemas en el entorno digital. Nivel básico (dos grupos)
- Resolución de problemas en el entorno digital. Nivel intermedio (dos grupos)
- Aplicación de la hoja de cálculo Excel. Nivel inicial
- Aplicación de la hoja de cálculo Excel. Nivel avanzado
- Fotografía digital y tratamiento de imagen avanzado
- Técnicas creativas avanzadas en fotografía digital (dos grupos)
