El Servicio Público de Empleo del Principado impulsa la capacitación digital de mujeres rurales con 276 formaciones por toda Asturias

Siempre queda algo por aprender y todo lo que se domina ayuda a mejorar las posibilidades de encontrar un empleo. Con esa idea en mente, el Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa) financiará en las próximas semanas una gran oferta de 276 cursos gratuitos para sus destinatarias y diseñados para mejorar las capacidades digitales de la población. Estas acciones formativas, con una duración máxima de 40 horas, tienen entre sus principales destinatarias a las mujeres de los concejos rurales. Su objetivo es llegar a personas desempleadas, ayudar a reducir las brechas de género y dar un impulso al emprendimiento y al desarrollo de los concejos con menor población. Se desarrollarán en todo el territorio de la comunidad autónoma.

Con casi dos millones de euros de presupuesto, esta será la última de las actuaciones desarrolladas por el Sepepa en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Las formaciones comenzarán en las próximas semanas y deberán haberse completado antes del día 13 de mayo. Para la organización de los cursos, el Servicio Público de Empleo ha concedido subvenciones a ocho entidades, cada una de las cuales impartirá los contenidos en una zona geográfica de la comunidad autónoma. Se ha tomado como base el mapa sociosanitario que divide Asturias en ocho áreas distintas.

El siguiente listado refleja todos los cursos que será posible seguir en cada una de las zonas y, para las personas interesadas en pedir más información, añade el contacto de la entidad formadora que los impartirá:

Área I: Noroccidente Imparte : Unendo Contacto : formacion@unendo.es / 984 186 614 Cursos Access. Nivel avanzado

Comercio electrónico

Gestión informatizada de ventas

Internet avanzado

Trados, programa de traducción

Word. Nivel avanzado (dos grupos)

Finanzas para no financieros

Autoedición, diseño y maquetación

Visual Design con Adobe Photoshop

Política y gestión informatizada de stock

Iniciación al trabajo con hojas de cálculo

Iniciación a la creación y edición de textos

El uso de las redes sociales para la inserción sociolaboral

El ordenador y las gestiones por internet

Búsqueda y gestión de la información digital-nivel intermedio

Iniciación a la informática y en competencias digitales básicas

Iniciación a la informática y competencias digitales básicas para el empleo

Creación de contenidos digitales. Nivel básico

Comunicación y colaboración con herramientas digitales. Nivel básico

Comunicación y colaboración con herramientas digitales. Nivel intermedio

Resolución de problemas en el entorno digital. Nivel básico

Seguridad y civismo en el entorno digital. Nivel básico

Aplicación de la hoja de cálculo Excel. Nivel avanzado (dos grupos)

Introducción a la tecnología de impresión en 3D

Técnicas creativas avanzadas en fotografía digital

Postproducción profesional de fotografía digital

Área II: Suroccidente Imparte : Teylu Stylus Contacto : info@teylustylus.es / 985 574 136 / 644 129 471 (solo WhatsApp). De 9.30 a 13.30 y de 15.30 a 19.30 horas Cursos Word. Nivel avanzado (dos grupos)

Power Point. Presentaciones gráficas (dos grupos)

Internet avanzado (dos grupos)

Factura digital (dos grupos)

Iniciación a la informática y competencias digitales básicas para el empleo (tres grupos)

Aplicación de la hoja de cálculo Excel. Nivel inicial (dos grupos)

Fotografía digital y tratamiento de imagen avanzado (dos grupos)

Área III: comarca de Avilés Imparte : AFA Formación Contacto : info@afa-formacion.es / 985 112 311 Cursos Word. Nivel avanzado (tres grupos)

Power Point. Presentaciones gráficas (tres grupos)

Internet avanzado (tres grupos)

Factura digital (tres grupos)

Business intelligence (dos grupos)

Trámites on line con la Administración (tres grupos)

Redes sociales y empresa (dos grupos)

Finanzas para no financieros (dos grupos)

Nominaplus (dos grupos)

Ciberseguridad y Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) aplicado al comercio electrónico (dos grupos)

Desarrollo de contenidos para las redes sociales (dos grupos)

Iniciación en competencias digitales básicas para el emprendimiento (dos grupos)

Iniciación a la informática y en competencias digitales básicas (tres grupos)

Aplicación de la hoja de cálculo Excel. Nivel inicial (tres grupos)

Iniciación a la creación y edición de textos (dos grupos)

Iniciación al trabajo con hojas de cálculo (dos grupos)

Aplicación de la hoja de cálculo Excel. Nivel avanzado (dos grupos)

Iniciación a la informática y competencias digitales básicas para el empleo

iniciación a la informática y competencias digitales básicas para el empleo

Big data (tres grupos)

Iniciación a la creación de páginas web (dos grupos)

Introducción a la inteligencia artificial (tres grupos)

Análisis de big data y científico de datos (dos grupos)

Autocad 3D (dos grupos)

Técnicas creativas avanzadas en fotografía digital (dos grupos)

Postproducción profesional de fotografía digital (dos grupos)

Fotografía digital y tratamiento de imagen avanzado (tres grupos)

Área IV: Oviedo Imparte : Grupo Carac Contacto : formacion@grupocarac.es / 984 186 614 Cursos Access. Nivel avanzado

Comercio electrónico

Gestión informatizada de ventas

Internet avanzado

Trados, programa de traducción

Word. Nivel avanzado (dos grupos)

Finanzas para no financieros

Autoedición, diseño y maquetación

Visual Design con Adobe Photoshop

Digitalización de imágenes

Política y gestión informatizada de stock

Iniciación al trabajo con hojas de cálculo (dos grupos)

Iniciación a la creación y edición de textos (dos grupos)

El uso de las redes sociales para la inserción sociolaboral

El ordenador y las gestiones por internet

El correo electrónico y la nube

Iniciación en competencias digitales básicas para el emprendimiento

Búsqueda y gestión de la información digital. Nivel básico

Búsqueda y gestión de la información digital. Nivel intermedio

Iniciación a la informática y en competencias digitales básicas (dos grupos)

Iniciación a la informática y competencias digitales básicas para el empleo

Creación de contenidos digitales. Nivel básico

Comunicación y colaboración con herramientas digitales. Nivel básico (dos grupos)

Comunicación y colaboración con herramientas digitales. Nivel intermedio (dos grupos)

Resolución de problemas en el entorno digital. Nivel básico

Resolución de problemas en el entorno digital. Nivel intermedio

Resolución de problemas en el entorno digital. Nivel avanzado

Seguridad y civismo en el entorno digital. Nivel básico

Seguridad y civismo en el entorno digital. Nivel intermedio

Seguridad y civismo en el entorno digital. Nivel avanzado

Aplicación de la hoja de cálculo Excel. Nivel inicial (dos grupos)

Aplicación de la hoja de cálculo Excel. Nivel avanzado (tres grupos)

Iniciación a la creación de páginas web

Big data (dos grupos)

Introducción a la tecnología de impresión en 3d

Fotografía publicitaria enfocada a las redes sociales

Fotografía digital y tratamiento de imagen avanzado

Técnicas creativas avanzadas en fotografía digital

Postproducción profesional de fotografía digital

Área V: Gijón Imparte : Asata Contacto : formacion@asata.es / 985 359 817 Cursos Gestión de tesorería

Contabilidad informatizada

Windows / Word. Iniciación

Word. Nivel avanzado

Finanzas para no financieros

Logística de flotas y sistemas telemáticos

Desarrollo de contenidos para las redes sociales

Promoción y negocio a través de las redes sociales

Estrategias de marca, comunicación y reputación en entornos digitales

Competencias básicas en relación a la ofimática

Iniciación al trabajo con hojas de cálculo

Iniciación a la creación y edición de textos

El uso de las redes sociales para la inserción sociolaboral

El ordenador y las gestiones por internet

El correo electrónico y la nube

Uso básico de programas de ofimática e inteligencia artificial

Iniciación en competencias digitales básicas

Competencias digitales básicas para el empleo

Comunicación y colaboración con herramientas digitales. Nivel básico

Resolución de problemas en el entorno digital. Nivel básico

Aplicación de la hoja de cálculo Excel. Nivel inicial

Aplicación de la hoja de cálculo Excel. Nivel avanzado

Teletrabajo: herramientas y rentabilidad

Google y sus aplicaciones

Competencias digitales

Ciberseguridad

Área VI: Oriente Imparte : Mentiona Contacto : formacion@mentiona.com / 985 351 257 / 684 611 863 (solo Whatsapp). De 9.00 a 19.00 horas Cursos Factura digital

Internet avanzado (dos grupos)

Internet, redes sociales y dispositivos digitales

Power Point. Presentaciones gráficas (dos grupos)

Trámites online con la administración (dos grupos)

Windows-Word. Iniciación (dos grupos)

Word. Nivel avanzado (dos grupos)

Gestión de tesorería

Finanzas para no financieros

Autoedición, diseño y maquetación

Digitalización de imágenes

Visual Design con Adobe Photoshop

Fundamentos del plan de marketing en internet

Marketing. Mix básico en internet y gestión online de clientes

Canales de promoción y publicidad en dispositivos móviles

Aplicación de la hoja de cálculo Excel. Nivel inicial (dos grupos)

El ordenador y las gestiones por internet

Iniciación a la informática y competencias digitales básicas para el empleo (dos grupos)

Creación de contenidos digitales. Nivel básico

Creación de contenidos digitales y programación. Nivel intermedio

Aplicación de la hoja de cálculo Excel. Nivel avanzado (dos grupos)

Business Intelligence para tu negocio

Google Adwords y sus aplicaciones publicitarias

Google y sus aplicaciones (dos grupos)

Iniciación a la creación de páginas web

Área VII: Caudal Imparte : Dicampus Contacto : inscripciones@dicampus.com / 695 460 198 Cursos Contabilidad informatizada

Internet avanzado

Word. Nivel avanzado (dos grupos)

Trados, programa de traducción

Promoción y negocio a través de las redes sociales

Ciberseguridad y Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) aplicado al comercio electrónico

Iniciación al trabajo con hojas de cálculo (dos grupos)

Iniciación a la creación y edición de textos (dos grupos)

El ordenador y las gestiones por internet (dos grupos)

El correo electrónico y la nube

Búsqueda y gestión de la información digital. Nivel básico

Iniciación a la informática y competencias digitales básicas para el empleo

Comunicación y colaboración con herramientas digitales. Nivel básico

Resolución de problemas en el entorno digital. Nivel básico

Aplicación de la hoja de cálculo Excel. Nivel inicial (dos grupos)

Aplicación de la hoja de cálculo Excel. Nivel avanzado

Fotografía digital y tratamiento de imagen avanzado (dos grupos)

Postproducción profesional de fotografía digital