¿Qué tiempo hará en Carnaval? La AEMET avisa de que llegarán borrascas atlánticas y lloverá "por encima de lo habitual"

¿Qué tiempo hará este Carnaval? La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) no tiene buenas noticias para los españoles. Según su predicción para el mes de febrero, a la Península seguirán llegando nuevas borrascas y las precipitaciones serán "superiores a las habituales para la época del año en amplias zonas del país". Aunque, puntualizan, el pronóstico puede cambiar, ya que a medida que pasan los días la incertidumbre es mayor.

Carnaval se celebra, en la mayor parte de España, del viernes 13 al martes 17. De hecho, en Asturias y Cantabria los alumnos no tienen clases esos días. Según la AEMET, la primera semana de febrero, es decir del 2 al 8, estará dominada por la llegada de borrascas atlánticas. Se espera "tiempo lluvioso en la mayor parte de España, especialmente en el oeste y sur de la Península, con nevadas copiosas en las montañas". Las borrascas también darán lugar a "rachas intensas de viento y temporal marítimo". Justo este fin de semana, Galicia está en alerta roja y Asturias en aviso naranja por fuerte oleaje.

Las temperaturas, por su parte, no serán demasiado frías. Alcanzarán, en general, según la AEMET, "valores superiores al promedio normal de esta época del año en prácticamente todo el país".

Segunda semana de febrero

Para la semana siguiente, del 9 al 15 de febrero, la incertidumbre aumenta, pero con la información disponible a día de hoy, continuaría la inestabilidad, con la llegada de borrascas desde el Atlántico y precipitaciones en la mayor parte de la Península y Baleares. Solo se salvarían de las lluvias el área mediterránea del Levante y Canarias. Las temperaturas continuarían "en valores superiores a los propios de la época".

Tercera semana

Más de lo mismo se espera para la semana del 16 al 22 de febrero. Esto es "precipitaciones superiores a las habituales para la época en amplias zonas de la Península, salvo en el área mediterránea y temperaturas más altas de lo normal". No obstante, avisa la AEMET, "esta predicción también puede variar significativamente, por lo que es recomendable consultar las actualizaciones".