El "tren explorador" que revisa a diario las líneas de alta velocidad (pero no la de Asturias): por qué no funciona en Pajares

La línea del AVE asturiano carece del denominado tren “explorador”, un convoy que se encarga de comprobar diariamente el estado de la vía, la catenaria y otros elementos ferroviarios antes de que comiencen los servicios comerciales.

Se trata de un tren de viajeros que realiza esta función sin pasajeros, únicamente con la tripulación necesaria y, por lo general, de madrugada, antes de que se inicien los primeros servicios de alta velocidad.

Este convoy constituye una medida adicional de seguridad que sí está activa en otras líneas, aunque no en todas las del mapa ferroviario nacional. Asturias, desde que estrenó la alta velocidad en 2023, no dispone de este tipo de servicio, que cubriría el trayecto desde Pola de Lena, incluyendo la Variante de Pajares, hasta la bifurcación donde la línea enlaza con las vías convencionales que conducen a León.

“La existencia de ese tren da mayor seguridad a los maquinistas, porque antes de empezar el primer servicio de la mañana ya saben que la línea está en condiciones tras haber pasado otro tren”, explican fuentes ferroviarias.

Los maquinistas asturianos llevan meses reclamando a Renfe y a Adif la incorporación de este servicio a la línea de la variante de Pajares. Renfe, según conocedores, ha asegurado que se busca una solución. “Lo normal sería que cada línea de alta velocidad tuviese uno, pero el problema es que hay pocos trenes disponibles en la flota”, asegura una fuente del sector.

Un pasajero, en el AVE asturiano / LNE

La consecuencia directa de la ausencia del tren explorador es que el primer tren de la mañana, el conocido como ‘madrugador’, debe circular más lento. “En lugar de poner en marcha el tren explorador, los responsables de la infraestructura indican cada mañana al maquinista que no supere los 200 km/h”, señalan desde los sectores ferroviarios consultados. En la práctica, los trenes que circulan por los túneles lo hacen a una velocidad inferior en todos sus servicios, pese a que técnicamente podrían ir más rápido.

Aunque este primer tren del día pueda perder algo de tiempo en el tramo asturiano, al circular a menor velocidad, suele recuperarlo en otros trayectos posteriores, lo que explica que no se registren retrasos atribuibles a este motivo.

En estos momentos, según las fuentes consultadas, el tren explorador tampoco da servicio en sentido contrario, desde Madrid al Principado, aunque en el pasado sí existió ese apoyo operativo.

En la práctica, el primer tren comercial del día acaba asumiendo la función del explorador. Desde el sector ferroviario subrayan que los controles en la Variante de Pajares son diarios, realizados por más de medio centenar de trabajadores subcontratados por Adif (gestor de infraestructuras, dependiente del Ministerio de Transportes) que inspeccionan a pie y con vehículos el estado de la infraestructura para garantizar la seguridad. Aun así, los maquinistas insisten en la necesidad de activar este servicio específico. “El maquinista iría más seguro”, destacan fuentes ferroviarias.

La labor que realiza el tren explorador es diferente a la del tren auscultador, que se ocupan de detectar fallos que las brigadas de los equipos no ven a simple vista. Adif tiene una flota de seis vehículos que se ocupan de esa tarea, que revisan la Variante "dos o tres veces al año", apuntan trabajadores que están a diario en la zona.