Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo protesta MercosurCáncer de mama AsturiasÓscar PuenteProfesores asturianosAlquiler habitaciones AvilésInvestigación ovetense Francia
instagramlinkedin

ÚLTIMOS DÍAS: consigue por 20 euros el acceso a LA NUEVA ESPAÑA todo un año

Accede sin límites a todas las noticias, disfruta de una app más premium y de newsletters exclusivas ahora, con una oferta inmejorable

Oferta

Oferta

L. L.

La mejor información ahora, al mejor precio. Suscríbete ya a LA NUEVA ESPAÑA por solo 20,00 euros al año, antes 49,99 y accede sin límites a todas las noticias, disfruta de newsletters exclusivas para suscriptores, nuevos pasatiempos, una app más premium o el club del suscriptor con increíbles descuentos y sorteos.

Date prisa y aprovecha esta oferta de más de un 50% de descuento en los mejores contenidos y sin compromiso de permanencia.

Oferta flash LA NUEVA ESPAÑA

Oferta flash LA NUEVA ESPAÑA / LNE

Al suscribirte a LA NUEVA ESPAÑA tendrás acceso a la mejor información, la última hora y los reportajes y las investigaciones del diario más seguido de Asturias líder indiscutible del mercado regional en todos sus soportes. Pero no solo vas a estar informado.

Suscríbete pinchando en este enlace

Además en los últimos meses el periódico ha actualizado el catálogo de newsletters que, de forma periódica, harán que las firmas más prestigiosas del diario lleguen directamente a tu correo electrónico a través de boletines especializados. Ya hay cuatro operativas: Noticias del día (un resumen matinal de las informaciones más relevantes), Opiniones del día (para recibir antes que nadie las opiniones de los mejores articulistas), La semana política (una guía semanal para entender lo que está pasando en la política asturiana de la mano del redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA Vicente Montes) y un boletín especializado de ocio que te permite conocer (antes que nadie) la agenda cultural del día en Asturias.

Pero aún hay más. Gracias a tu suscripción tambiénl podrás disfrutar de los nuevos pasatiempos de la web, tendrás acceso a una app renovada y más premium y a un club con descuentos y ofertas exclusivos.

Noticias relacionadas

Pero aún hay más. Gracias a tu suscripción también podrás disfrutar de los nuevos pasatiempos de la web, tendrás acceso a una app renovada y más premium y a un club con descuentos y ofertas exclusivos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
  2. Asturias, en alerta roja: estos son los 20 concejos que han recibido el aviso de protección civil en su móvil
  3. Sufrió once cirugías para salvar la pierna tras romperse la tibia y ni el fentanilo le calmaba el dolor: cinco traumatólogos ovetenses, ante el juez
  4. La DGT alerta del temporal y pide a los asturianos evitar desplazarse en coche
  5. Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
  6. Julio Fernández, productor de miel asturiano: 'Cuando entren los argentinos no tendremos nada que hacer en precio
  7. Colegios, campings, residencias de mayores: estos son los 112 edificios de varios concejos de Asturias en zonas inundables, según un colectivo científico
  8. Los primeros que dudaron del carril Ensidesa (mucho antes que el ministro Óscar Puente tras el accidente de tren de Adamuz)

La esposa de Chus Mirantes y administradora única de Combayl: "Jamás tuve relación con la dirección general de Minas"

La esposa de Chus Mirantes y administradora única de Combayl: "Jamás tuve relación con la dirección general de Minas"

El alimento que no puede faltar en la nevera del chef José Andrés: "Siempre tengo un tarro para picar"

El alimento que no puede faltar en la nevera del chef José Andrés: "Siempre tengo un tarro para picar"

El Gobierno propone catalogar a las angulas (y anguilas) entre las especies en riesgo de extinción para acabar con su consumo

El Gobierno propone catalogar a las angulas (y anguilas) entre las especies en riesgo de extinción para acabar con su consumo

El "tren explorador" que revisa a diario las líneas de alta velocidad (pero no la de Asturias): por qué no funciona en Pajares

El "tren explorador" que revisa a diario las líneas de alta velocidad (pero no la de Asturias): por qué no funciona en Pajares

ÚLTIMOS DÍAS: consigue por 20 euros el acceso a LA NUEVA ESPAÑA todo un año

ÚLTIMOS DÍAS: consigue por 20 euros el acceso a LA NUEVA ESPAÑA todo un año

El Museo de Bellas Artes de Asturias, insignia a lo Mejor de la Cultura 2025

El Museo de Bellas Artes de Asturias, insignia a lo Mejor de la Cultura 2025

El Museo de Bellas Artes de Asturias recibe la Insignia de la región en el ranking de Lo Mejor de la Cultura: "Es un premio al trabajo del equipo", celebra su directora María López-Fanjul

El Museo de Bellas Artes de Asturias recibe la Insignia de la región en el ranking de Lo Mejor de la Cultura: "Es un premio al trabajo del equipo", celebra su directora María López-Fanjul

El cariñoso mensaje de un maquinista del AVE asturiano: "No estamos para sonrisas; les garantizo un viaje seguro"

El cariñoso mensaje de un maquinista del AVE asturiano: "No estamos para sonrisas; les garantizo un viaje seguro"
Tracking Pixel Contents