¿Adiós por parte del Parlamento Europeo a la baliza v-16 en España? Así afecta a los conductores asturianos la decisión que "no se exige al resto de ciudadanos europeos, y menos aún escudándose falsamente en Bruselas"

Desde que se anunció el uso de la baliza v-16, la polémica ha acompañado a este nuevo dispositivo obligatorio de la Dirección General de Tráfico (DGT). Y la polémica sigue, incluso ha llegado a instancias europeas. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo abordará una solicitud ciudadana sobre la decisión del Gobierno español de imponer, a partir del 1 de enero de 2026, la obligatoriedad de la baliza luminosa V16 conectada al sistema DGT 3.0.

Los peticionarios sostienen que esta exigencia podría vulnerar el Derecho comunitario, ya que solo se aplica a conductores con vehículos matriculados en España, mientras que los de otros Estados miembro pueden circular por el mismo territorio sin estar sujetos a la misma exigencia.

En este caso, los denunciantes alegan una posible discriminación contraria al artículo 18 del Tratado de Funcionamiento de la UE, así como una vulneración del principio de proporcionalidad. También advierten de una posible distorsión del mercado interior debido a la comercialización masiva de dispositivos presuntamente no conformes o fraudulentos y a la falta de control sobre su homologación. "No se puede obligar a millones de conductores españoles a asumir un coste económico que no se exige al resto de ciudadanos europeos, y menos aún escudándose falsamente en Bruselas", ha señalado la secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, al respaldar la petición.

La Dirección General de Tráfico (DGT) explica que "la baliza puede ser usada fuera de España. Según la Convención sobre la Circulación Vial de Viena de 1968, los vehículos en circulación internacional deben cumplir las disposiciones del país en el que estén matriculados. Esto significa que, cualquier vehículo matriculado en España que circule por otro país firmante del mencionado Convenio, estará cumpliendo la normativa si utiliza el nuevo dispositivo de preseñalización de peligro V-16 conectado. Igualmente, y tomando como referencia lo dispuesto en la citada Convención, aquellos vehículos que estén matriculados en otros países y que circulen por España en situación de circulación internacional, se considerará que cumplen con la normativa si portan los triángulos de preseñalización o cualquier otro dispositivo similar implementado en el país de origen".

Por el momento, el uso de la baliza v-16 es obligatorio. "En estos momentos si tú paras por una avería, un incidente tal igual y no la colocas, te van a denunciar porque es obligatorio según la ley", señalaba el jefe de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, al ser preguntado sobre cuándo terminará el plazo dado a los conductores antes de proceder a la imposición de multas por no utilizarla, pese a ser obligatoria desde el 1 de enero. La baliza V-16 es obligatoria desde el pasado 1 de enero de 2026 para señalizar averías y accidentes en carretera. Las balizas deben estar certificadas por IDIADA o LCOE, que son los laboratorios técnicos autorizados que ratifican que los modelos cumplen con la normativa exigida para el uso y buen funcionamiento de esta.

No llevar la baliza V-16 en el vehículo o llevar una que no esté homologada acarreará una sanción considerada leve de 80 euros, misma cantidad que la establecida para el que no llevara los triángulos de preseñalización.