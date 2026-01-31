De Asturias a Granada: los 62 locales que aspiran a relevar a La Cantina de Villalegre (Avilés) como el restaurante con los mejores callos de España

De Asturias a Granada, pasando por Madrid, Jaén, La Rioja, Burgos, Álava, Cádiz, Ciudad Real, Toledo, Ávila... Un total de 62 restaurantes, la mayoría de ellos ubicados en el Principado, compiten en el Concurso Nacional de Callos de Lena "La callada por respuesta", que este año bate récords de participación. En todos estos locales (más abajo tienes el listado completo) se podrá comer todos los días de la semana y hasta el próximo 8 de febrero raciones de este rico plato de cuchara.

El nombre del ganador, con un premio de 1.500 euros, se conocerá el 2 de marzo en una gran final que se celebrará en Pola de Lena. El campeón del año pasado fue La Cantina de Villalegre, en Avilés. El evento está organizado por el Ayuntamiento de Lena y la empresa de eventos gastronómicos Gustatio y cuenta con el patrocinio de la empresa cárnica asturiana Trasacar y de Caja Rural de Asturias.

Durante estos días, un jurado misterioso recorrerá los establecimientos participantes para decidir cuáles de ellos pasan a la gran final. En ella, un jurado experto compuesto por reconocidos cocineros, críticos gastronómicos y otros expertos del sector, decidirán el primer, segundo y tercer clasificado.

¿Qué se busca?

Según recoge las bases del concurso, pueden ser callos de ternera, de cerdo o incluso una mezcla de ambos. Lo que no se permite es ningún tipo de acompañamiento: ni patatas ni garbanzos "ni cualquier otro ingrediente que le reste protagonismo a los callos". Tan solo están autorizadas las verduras y hortalizas, las hierbas aromáticas y las especias. El tamaño, insisten los organizadores, "no importa". "Se admiten pedazos grandes, cortados en pequeños trozos o de tamaño medio", puntualizan. Un leve sabor picante siempre es "bienvenido" y todos los concursantes "deberán cumplir la normativa legal vigente en materia de seguridad alimentaria".

Una pota con callos en el restaurante La Gitana / JUAN PLAZA

¿Qué se valora más?

En primer lugar, la estética se valora con 3 puntos. Es decir, que los callos "tengan brillo y sean atractivos desde el punto de vista visual". En segundo lugar, está la fase olfativa con 3 puntos. "Los callos deben oler al animal del que proceden, pero con aromas limpios", precisan.

La gelatina suma 4 puntos. "Los callos son gelatinosos por naturaleza y nuestra boca agradecerá que se nos peguen los labios. Aquellos que no tengan nada de elementos gelatinosos obtendrán un cero, mientras que la máxima puntuación sería para aquellos que sean pegajosos y hagan que se nos peguen los labios", explican.

Y por último, lo más importante: la calidad de los callos (10 puntos). "Son el ingrediente principal y los auténticos protagonistas. Se valorará que no estén gomosos, que tengan buena textura y un sabor limpio".

Listado completo de restaurantes participantes

ASTURIAS

AIMÉ – Avilés

– Avilés ARRAIGO – Posada de Llanera

– Posada de Llanera BAR CAMACHO – Tudela Veguín (Oviedo)

– Tudela Veguín (Oviedo) BAR TIBLOS – Somiedo

– Somiedo BAR TIENDA LA CALEYUCA – La Hueria de Urbiés

– La Hueria de Urbiés BAR VILLANUEVA – Moreda de Aller

– Moreda de Aller CAFETERÍA JEYRO – Felechosa

– Felechosa CASA BELARMINO – Langreo

– Langreo CASA DE COMIDAS LA TERRAZA – Pola de Siero

– Pola de Siero CASA FARPÓN ASADOR – Argüelles (Siero)

– Argüelles (Siero) CASA MORÁN – Collanzo (Aller)

– Collanzo (Aller) CASA PEPITO – Peón (Villaviciosa)

– Peón (Villaviciosa) CASA REPINALDO – Candás

– Candás CASA TRINI – Santa Cruz (Mieres)

– Santa Cruz (Mieres) COMIDAS NAON – Viella (Siero)

– Viella (Siero) CUBIA – Oviedo

– Oviedo DOÑA CONCHA – Oviedo

– Oviedo EL BODEGÓN DE TEATINOS – Oviedo

– Oviedo EL CHIGRE 2.0 – Gijón

– Gijón EL DÓLAR – Oviedo

– Oviedo EL FARTUQUÍN – Oviedo

– Oviedo EL LLAR DE LA CATEDRAL – Oviedo

– Oviedo EL PINTU – Pola de Laviana

– Pola de Laviana EL SITIU DE ÑARRES – Gijón

– Gijón FONTE VILLORIA – Lugones

– Lugones HOTEL SILKEN CIUDAD GIJÓN – Gijón

– Gijón LA CASONA DE LA MONTAÑA – Oviedo

– Oviedo LA CONSISTORIAL – Mieres

– Mieres LA GOTERA DE JORGE – Turón

– Turón LA MONTERA PICONA DE RAMÓN – Gijón

– Gijón LA SASTRERÍA – Gijón

– Gijón LA TABERNA THEWHITEBAR – Mieres

– Mieres LA TERRAZA DE PORCEYO – Gijón

– Gijón LA TEYA – Pola de Siero

– Pola de Siero LA VIERA – Oviedo

– Oviedo L'ANGLEIRU – Morcín

– Morcín L'ARRUYU – Rioseco (Sobrescobio)

– Rioseco (Sobrescobio) LOS ARCOS – Cangas de Onís

– Cangas de Onís MARISQUERÍA PONIENTE – Gijón

– Gijón PAMPAM – Oviedo

– Oviedo PASA P'ACÁ GASTROBAR – La Felguera

– La Felguera POSADA DE BACUS – Mieres

– Mieres SIDRERÍA EL ROXU – Posada de Llanera

– Posada de Llanera SIDRERÍA MIERES – Oviedo

– Oviedo SIDRERÍA NIZA – Oviedo

– Oviedo SIDRERÍA OVETUM – Oviedo

– Oviedo SIDRERÍA PRIDA – Nava

COMUNIDAD DE MADRID

CASA PAULINO – Madrid

– Madrid LA BARRA DE LA TASQUERÍA – Madrid

– Madrid LA MADREÑA – Madrid

– Madrid MESÓN LA ALHAMBRA – Valdemorillo

– Valdemorillo TONADA – Madrid

ANDALUCÍA

EL GALLO – Nívar

– Nívar SABORES DE PATRY – Granada

– Granada LA CUEVA DE PLOCIA – Cádiz

– Cádiz MACORINA – Cazorla

CASTILLA Y LEÓN

CASA AVELINO – Burgos

– Burgos LA MIRA DE GREDOS – Hoyos del Espino

– Hoyos del Espino SOPORTAL – Veguellina de Órbigo

CASTILLA-LA MANCHA

LA RABIOSA – Alcázar de San Juan

LA RIOJA

JUAN CARLOS FERRANDO – Logroño

PAÍS VASCO