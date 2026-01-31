De Asturias a Granada: los 62 locales que aspiran a relevar a La Cantina de Villalegre (Avilés) como el restaurante con los mejores callos de España
La final se celebrará el próximo 2 de marzo en Pola de Lena
De Asturias a Granada, pasando por Madrid, Jaén, La Rioja, Burgos, Álava, Cádiz, Ciudad Real, Toledo, Ávila... Un total de 62 restaurantes, la mayoría de ellos ubicados en el Principado, compiten en el Concurso Nacional de Callos de Lena "La callada por respuesta", que este año bate récords de participación. En todos estos locales (más abajo tienes el listado completo) se podrá comer todos los días de la semana y hasta el próximo 8 de febrero raciones de este rico plato de cuchara.
El nombre del ganador, con un premio de 1.500 euros, se conocerá el 2 de marzo en una gran final que se celebrará en Pola de Lena. El campeón del año pasado fue La Cantina de Villalegre, en Avilés. El evento está organizado por el Ayuntamiento de Lena y la empresa de eventos gastronómicos Gustatio y cuenta con el patrocinio de la empresa cárnica asturiana Trasacar y de Caja Rural de Asturias.
Durante estos días, un jurado misterioso recorrerá los establecimientos participantes para decidir cuáles de ellos pasan a la gran final. En ella, un jurado experto compuesto por reconocidos cocineros, críticos gastronómicos y otros expertos del sector, decidirán el primer, segundo y tercer clasificado.
¿Qué se busca?
Según recoge las bases del concurso, pueden ser callos de ternera, de cerdo o incluso una mezcla de ambos. Lo que no se permite es ningún tipo de acompañamiento: ni patatas ni garbanzos "ni cualquier otro ingrediente que le reste protagonismo a los callos". Tan solo están autorizadas las verduras y hortalizas, las hierbas aromáticas y las especias. El tamaño, insisten los organizadores, "no importa". "Se admiten pedazos grandes, cortados en pequeños trozos o de tamaño medio", puntualizan. Un leve sabor picante siempre es "bienvenido" y todos los concursantes "deberán cumplir la normativa legal vigente en materia de seguridad alimentaria".
¿Qué se valora más?
En primer lugar, la estética se valora con 3 puntos. Es decir, que los callos "tengan brillo y sean atractivos desde el punto de vista visual". En segundo lugar, está la fase olfativa con 3 puntos. "Los callos deben oler al animal del que proceden, pero con aromas limpios", precisan.
La gelatina suma 4 puntos. "Los callos son gelatinosos por naturaleza y nuestra boca agradecerá que se nos peguen los labios. Aquellos que no tengan nada de elementos gelatinosos obtendrán un cero, mientras que la máxima puntuación sería para aquellos que sean pegajosos y hagan que se nos peguen los labios", explican.
Y por último, lo más importante: la calidad de los callos (10 puntos). "Son el ingrediente principal y los auténticos protagonistas. Se valorará que no estén gomosos, que tengan buena textura y un sabor limpio".
Listado completo de restaurantes participantes
ASTURIAS
- AIMÉ – Avilés
- ARRAIGO – Posada de Llanera
- BAR CAMACHO – Tudela Veguín (Oviedo)
- BAR TIBLOS – Somiedo
- BAR TIENDA LA CALEYUCA – La Hueria de Urbiés
- BAR VILLANUEVA – Moreda de Aller
- CAFETERÍA JEYRO – Felechosa
- CASA BELARMINO – Langreo
- CASA DE COMIDAS LA TERRAZA – Pola de Siero
- CASA FARPÓN ASADOR – Argüelles (Siero)
- CASA MORÁN – Collanzo (Aller)
- CASA PEPITO – Peón (Villaviciosa)
- CASA REPINALDO – Candás
- CASA TRINI – Santa Cruz (Mieres)
- COMIDAS NAON – Viella (Siero)
- CUBIA – Oviedo
- DOÑA CONCHA – Oviedo
- EL BODEGÓN DE TEATINOS – Oviedo
- EL CHIGRE 2.0 – Gijón
- EL DÓLAR – Oviedo
- EL FARTUQUÍN – Oviedo
- EL LLAR DE LA CATEDRAL – Oviedo
- EL PINTU – Pola de Laviana
- EL SITIU DE ÑARRES – Gijón
- FONTE VILLORIA – Lugones
- HOTEL SILKEN CIUDAD GIJÓN – Gijón
- LA CASONA DE LA MONTAÑA – Oviedo
- LA CONSISTORIAL – Mieres
- LA GOTERA DE JORGE – Turón
- LA MONTERA PICONA DE RAMÓN – Gijón
- LA SASTRERÍA – Gijón
- LA TABERNA THEWHITEBAR – Mieres
- LA TERRAZA DE PORCEYO – Gijón
- LA TEYA – Pola de Siero
- LA VIERA – Oviedo
- L'ANGLEIRU – Morcín
- L'ARRUYU – Rioseco (Sobrescobio)
- LOS ARCOS – Cangas de Onís
- MARISQUERÍA PONIENTE – Gijón
- PAMPAM – Oviedo
- PASA P'ACÁ GASTROBAR – La Felguera
- POSADA DE BACUS – Mieres
- SIDRERÍA EL ROXU – Posada de Llanera
- SIDRERÍA MIERES – Oviedo
- SIDRERÍA NIZA – Oviedo
- SIDRERÍA OVETUM – Oviedo
- SIDRERÍA PRIDA – Nava
COMUNIDAD DE MADRID
- CASA PAULINO – Madrid
- LA BARRA DE LA TASQUERÍA – Madrid
- LA MADREÑA – Madrid
- MESÓN LA ALHAMBRA – Valdemorillo
- TONADA – Madrid
ANDALUCÍA
- EL GALLO – Nívar
- SABORES DE PATRY – Granada
- LA CUEVA DE PLOCIA – Cádiz
- MACORINA – Cazorla
CASTILLA Y LEÓN
- CASA AVELINO – Burgos
- LA MIRA DE GREDOS – Hoyos del Espino
- SOPORTAL – Veguellina de Órbigo
CASTILLA-LA MANCHA
- LA RABIOSA – Alcázar de San Juan
LA RIOJA
- JUAN CARLOS FERRANDO – Logroño
PAÍS VASCO
- EL TRASGU FARTÓN – Vitoria
