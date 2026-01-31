Asturias se posiciona en el campo de la IA: ya es la quinta comunidad del país, dice el Gobierno regional

Asturias se posiciona en un ámbito tan competitivo como es la inteligencia artificial (IA). En el momento actual, la región "es uno de los polos más activos de España en la creación de tecnología avanzada", subraya el Gobierno autonómico en un comunicado difundido esta mañana.

Un estudio de la Fundación Ramón Areces y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas refleja que el Principado presenta una densidad de empresas nativas de inteligencia artificial (IA) del 0,43%, una cifra que sitúa la comunidad por encima de la media nacional (0,42%) y al mismo nivel que autonomías como Cataluña y País Vasco.

Ese porcentaje confirma que Asturias está liderando la revolución digital desde la base de la creación de empresas. Las compañías nativas de IA son aquellas fundadas específicamente para desarrollar soluciones de inteligencia artificial, lo que demuestra la existencia de un ecosistema emprendedor y de talento altamente cualificado en la comunidad, y en este ámbito, Asturias se sitúa entre las cinco autonomías líderes en la creación de empresas de inteligencia artificial

El informe puede consultarse en el siguiente enlace: https://goo.su/dJGUQ

Por encima de comunidades limítrofes

El estudio sitúa Asturias como referencia tecnológica de su entorno geográfico más cercano. Galicia (0,33%) y Castilla y León (0,26%) registran porcentajes inferiores. Además, en términos de empleo, el Principado se coloca como la tercera comunidad con más puestos de trabajo en IA respecto del total de empleo.

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo valora este dato como "un indicador de éxito" en el proceso de transformación del tejido productivo, dentro del marco general de mejora y avance de la innovación empresarial en el Principado en los últimos años. “Asturias está demostrando que tiene la materia prima más valiosa del siglo XXI: el talento para crear tecnología propia. No necesitamos importar innovación, la estamos fabricando aquí", ha destaca el consejero Borja Sánchez.

Por sectores

El informe también refleja una oportunidad estratégica clave, ya que la mayor implantación de la IA se está dando en los sectores de información y comunicaciones y en el de actividades profesionales.

Si bien Asturias es líder en oferta de tecnología, la demanda por parte de las empresas aún tiene recorrido, pues solo el 11,5% de las compañías con más de diez trabajadores utilizan soluciones basadas en IA. Este porcentaje es del 3,8% en el caso de la industria.

Noticias relacionadas

"Tenemos una situación privilegiada: una industria potente que necesita modernizarse y un sector tecnológico local capaz de hacerlo. El objetivo es conectar ambos planos”, ha destacado Borja Sánchez.