Campoastur apuesta por Cangas del Narcea

La presencia de Campoastur en Cangas del Narcea se ha consolidado en los últimos meses como un proyecto territorial de referencia en el Suroccidente asturiano. Una implantación que sitúa a la cooperativa como el principal operador agroganadero y de servicios de la comarca, fruto de una estrategia basada en la cercanía, la inversión y el compromiso con el medio rural.

Hace unos meses, la adquisición de las actividades comerciales de Suroccidente Agrícola y Agronarcea marcó un punto de inflexión en esta apuesta. Con esta operación, Campoastur reforzó de manera decisiva su presencia en una de las comarcas más extensas de Asturias y con mayor tradición agroganadera, consolidando un proyecto que va más allá de la actividad económica y que responde a una visión de largo plazo.

Actualmente, Campoastur cuenta con tres delegaciones en el concejo de Cangas del Narcea –Penlés, Reguerón y Obanca– desde las que articula una oferta integral de servicios dirigida tanto a los profesionales del campo como al conjunto de la población. Esta red convierte a la cooperativa en el operador con mayor implantación territorial y capacidad de servicio en el concejo, garantizando atención cercana, continuidad y respuesta a las necesidades reales del territorio.

Servicios de proximidad para la vida diaria

Uno de los pilares de la presencia de Campoastur en Cangas del Narcea es el mantenimiento de servicios básicos de proximidad. Los supermercados rurales de Reguerón y Penlés permiten a los vecinos acceder a productos de consumo cotidiano cerca de casa, mientras que la gasolinera de Penlés presta un servicio esencial tanto a particulares como a profesionales del sector agroganadero.

Esta red de servicios cobra especial relevancia en un territorio marcado por la dispersión geográfica y la distancia a los grandes núcleos urbanos. En este contexto, la presencia de operadores sólidos resulta clave para evitar desplazamientos innecesarios y para contribuir a fijar población en el medio rural.

Vaca y ternero Asturiana de los Valles. / Cedida a LNE

Un referente para el sector agroganadero

La posición de liderazgo de Campoastur en la comarca se refleja también en su papel como principal aliado del sector agroganadero. Las tiendas agrarias de Reguerón y Obanca se han consolidado como puntos de referencia para agricultores y ganaderos, ofreciendo una amplia gama de piensos Campoastur y Biona, material ganadero, remolques de automoción, fertilizantes y servicios de encalado.

A esta oferta se suma uno de los principales valores diferenciales de la cooperativa: el asesoramiento técnico especializado. Equipos de agrónomos y veterinarios acompañan a los socios en la gestión de sus explotaciones, aportando soluciones adaptadas a cada realidad productiva y reforzando un modelo cooperativo basado en la cercanía, el conocimiento del territorio y la atención personalizada.

Empleo y compromiso con el territorio

La implantación de Campoastur en Cangas del Narcea tiene también un impacto directo en la economía local. Las tres delegaciones de la cooperativa generan 30 puestos de trabajo directos en Cangas del Narcea, empleo estable y vinculado al territorio que contribuye a dinamizar la comarca y a reforzar su tejido social y económico.

Con más de 7.500 socios en toda Asturias y una red de más de 20 delegaciones, Campoastur aporta a Cangas del Narcea la solidez de una estructura cooperativa capaz de invertir, crecer y adaptarse a los retos del futuro, manteniendo siempre su vocación de servicio.

Ser el principal operador en Cangas del Narcea no es solo una posición de liderazgo. Para Campoastur es una responsabilidad: la de estar cerca, garantizar servicios, apoyar al sector primario y seguir construyendo futuro junto a las personas que mantienen viva la comarca.