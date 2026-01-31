La DGT confirma que este 2026 hay coches en Asturias se libran de pasar la ITV cada año: los vehículos asturianos que se libran por su matrícula

Si en 2025 has comprado un coche nuevo, la buena noticia es que no vas a tener que pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) hasta 2029. Igual para aquellos conductores que compren este 2026, ya que hasta 2030 estarán libres de realizar esta revisión obligatoria.

Y es que pasar la ITV es un proceso para muchos que recuerda a los exámenes del colegio. Al final, no deja de ser eso. Si vamos con el coche al día, con todo revisado y cuidado, no tenemos porqué preocuparnos.

Aunque parezca extraño, desde principios de este año hay algunos coches que no tienen por qué pasar la ITV nunca más. Se trata de los vehículos que han sido matriculados antes del 1 de enero de 1950, independientemente de que sean coches o ciclomotores. El objetivo es básicamente darle una importancia mayor a los vehículos históricos. La DGT ha querido recalcar la importancia de estos vehículos como parte de nuestro patrimonio cultural, de ahí su intención de incrementar el número de vehículos históricos en nuestro país. Para ello, ofrece en la nueva normativa una gran ventaja para los calificados como históricos, por lo que si estás en posesión de uno de ellos, podrás beneficiarte de la ventaja de no tener que pasarle nunca más la ITV.

Aunque no sea algo que se revise a menudo cuando la Guardia Civil te hace detener tu vehículo, en ocasiones pueden ponerte pegas por no llevar la pegatina de la ITV a la vista o incluso por llevar las de años anteriores pegadas en el parabrisas a modo de “colección”. Si nos ceñimos a la normativa, debes saber que circular sin la pegatina de la ITV colocada en el cristal es motivo de multa de hasta 100 euros (generalmente 80 euros con pronto pago) sin pérdida de puntos, aunque llevar varias o no quitar las antiguas puede ser más grave (hasta 200 euros) por dificultar la visibilidad; es crucial llevar la pegatina vigente y visible para evitar sanciones.

Para los conductores de vehículos ligeros, aquellos destinados al transporte de mercancía con una masa máxima autorizada (MMA) inferior a los 3.500 kilos, el tiempo de inspección varía. Están exentos de pasar la ITV hasta los dos años de antigüedad. Pasados estos dos años y hasta los seis años, la ITV será bienal. De seis a diez años, el vehículo deberá pasar la ITV cada año y una vez pasada la decena de antigüedad, la ITV será cada seis meses.

Además, aquellos vehículos dados de baja (ya sea temporal o definitiva), tampoco deben pasar la ITV. Eso sí, será obligatoria en el caso de que un usuario decida rehabilitar el vehículo, y como paso previo a ponerlo de nuevo en circulación.