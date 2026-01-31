Diseño, vanguardia y compromiso, el estilo que define a Abello
Ubicada en Grado, la empresa de origen familiar dedicada al interiorismo y a la decoración, se ha convertido en un referente por su visión actual, personalizada y funcional de los espacios
L. L.
Evolucionar y adaptarse a las nuevas necesidades del sector. Así es como Abello, empresa familiar asentada en Grado y fundada en 1980 por Carmen Abello, ha conseguido convertirse en un referente en lo que a muebles y decoración de interiores se refiere. Todo por su vínculo al sector de la fabricación del mueble.
El resultado es un espacio actual y novedoso, dedicado al diseño tradicional y de vanguardia. Un proyecto que, en sus más de 40 décadas de trayectoria no solo se ha ganado el reconocimiento del cliente, también ha sido galardonada como Comercio Excelente del Principado de Asturias en 2013.
Con el objetivo de ir siempre un paso por delante, Abello cuenta con un estudio propio dirigido por el arquitecto de interiores, María José Abello. Un espacio en el que todo el equipo trabaja de manera cercana y colaborativa con cada cliente para crear espacios que reflejen sus aspiraciones.
La clave está en ofrecer un enfoque totalmente personalizado: cada proyecto es único, diseñado a medida, adaptado a las expectativas y deseos de cada cliente.
"Es un compromiso completo en todas las fases del proyecto. Desde el diseño, el enfoque técnico y la ejecución, hasta la entrega final", explica Carmen Abello.
A su estudio se suma un showroom de más de 1.800 metros cuadrados. Un espacio donde texturas, colores y estilos diversos se unen para inspirar al cliente. "Nuestro showroom trata de ofrecer una experiencia de marca única, pues crea una atmósfera de creatividad, exclusividad e interacción con el cliente, a través de un trato cercano y un asesoramiento personalizado", destaca Abello.
En esta amplia superficie están presentes las más prestigiosas firmas nacionales e internacionales del sector, dando cabida a proyectos del ámbito público y privado, tanto a nivel autonómico y nacional. Ya que un gran numero de proyectos asumidos por Abello se desarrollan fuera de Asturias.
Para mantenerse siempre a la vanguardia del sector, la empresa es una imprescindible en las prestigiosas ferias nacionales e internacionales del mundo del mueble y el interiorismo. Lo que permite a sus profesionales "no solo estar al día de las tendencias, sino abrir un abanico de oportunidades profesionales, tecnológicas y creativas. Todo esto, nos ayuda a situarnos como pioneros en tendencias en el sector del interiorismo y decoración", explica Carmen Abello.
Con una historia más que consolidada en Grado, la empresa está en contaste desarrollo y evolución, con una línea de trabajo marcada siempre por la innovación y por estar a la última en las tendencias del sector. "Próximamente, ampliaremos nuestras instalaciones… Os esperamos en Abello, para venir a descubrirlo", añade Carmen Abello.
