El duro mensaje de los pescadores ante el plan de vedar la angula: "Los cocineros no son científicos y el Ministerio no es juez"

Los pescadores de angula dicen basta y denuncian la inacción del Gobierno central en la recuperación de los ríos. "La pesca no es el problema, sino el síntoma", aseguran desde el colectivo nacional de pescadores de angula, que incluye a gallegos, asturianos, cántabros, vascos y catalanes. "Criminalizar al pescador es la vía fácil para no admitir el fracaso de las administraciones", comentan mientras explican que el 85% del hábitat de la anguila en España ha sido destruido o bloqueado por presas e infraestructuras que el Ministerio no ha corregido, incumpliendo sus propios Planes de Gestión vigentes desde 2007.

La idea de incluir la angula en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) la anunció ayer el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), apoyando la iniciativa de un colectivo de reputados chefs españoles que, a través de la plataforma Euro-Toques España, instaron a proteger la especie. "Los cocineros no son científicos, y el Ministerio no es juez", clama el sector angulero que rechaza las campañas de imagen de ciertos sectores de la gastronomía que "desde el desconocimiento técnico, simplifican un problema ecológico complejo".

Aseguran que ellos son "los primeros interesados en la supervivencia de la especie y los únicos que aportamos datos reales a pie de río". Por eso consideran que "la angula no desaparece por las redes, sino por la toxicidad de las aguas, los vertidos químicos y las turbinas de las centrales hidroeléctricas que actúan como trituradoras impunes ante la mirada del Gobierno". Además, subrayan que el pasado mes de diciembre de 2025, el Parlamento Europeo rechazó la implementación de medidas adicionales de protección para esta especie, con un resultado de 100 votos a favor de la no implementación frente a 30 votos en contra.

Exigen responsabilidades

En su comunicado, los pescadores advierten de que, si finalmente se decreta el cierre de la pesquería sin haber ejecutado las medidas de conectividad fluvial, repoblación y migración asistida prometidas, el sector iniciará acciones legales por Responsabilidad Patrimonial. "No permitiremos que la administración eluda su responsabilidad por la degradación de los ecosistemas cargando las consecuencias económicas sobre los trabajadores del mar", enfatizan.

Por otro lado, denuncian que la incorporación de la angula al LESPRE resultaría un agravio comparativo "inaceptable". "Pretenden el cierre total en nuestras costas mientras países vecinos como Francia mantienen cuotas de captura de decenas de toneladas", y añaden que la protección de la anguila exige "una gestión internacional coherente, no el sacrificio arbitrario de las familias que se dedican a la pesca de esta especie". Exigen, por tanto, que el debate "vuelva a la ciencia y a la gestión del hábitat, y se aleje del populismo mediático".