La expansión que Indra planea en un codiciado terreno de Avilés: otra planta, un polo industrial y una pista de pruebas de blindados

La necesidad de encontrar nuevos espacios en Asturias ha llevado a Indra a poner sus ojos en la joya de la corona de los terrenos industriales de Avilés. La multinacional tecnológica del sector de defensa da por hecho que requerirá, para sus planes de desarrollo, más instalaciones que el recién adquirido Tallerón de Gijón, y el suelo avilesino de 330.000 metros cuadrados donde se ubicaban las antiguas baterías de coque de Arcelor encaja en sus exigencias.

El proyecto de expansión de Indra, dado el volumen de inversión que se prevé en el sector de la Defensa, requiere de otras tres infraestructuras para completar la cadena de producción de blindados militares como los que se comenzarán a fabricar en el Tallerón, su primer centro de producción en la región. La principal sería una segunda planta destinada a los procesos de acabado de los vehículos. Estiman que esta infraestructura podría tener una superficie en su cubierta de entre 50.000 y 70.000 metros cuadrados.

Sería este centro de acabado el principal equipamiento que se instalaría en el suelo de Baterías. Pero no el único. Habría que sumarle el proyecto de un polo industrial de empresas auxiliares, donde se asentarían otras compañías que Indra necesita para apoyar sus procesos. Se generaría así en el terreno avilesino un parque empresarial específico del sector de la Defensa.

Y, como tercera pata para completar el proyecto, se ubicaría la pista de pruebas de los vehículos. Tal y como ya adelantó LA NUEVA ESPAÑA, Indra encontró en el terreno de Baterías una gran posibilidad para esta infraestructura, que requiere una longitud de un kilómetro. De hecho, ese requisito no hizo fácil localizar parcelas "candidatas" en territorio asturiano, y Castilla y León y Galicia se llegaron a interesar por el proyecto. Pero lo cierto es que ahora Indra ha visto en Baterías de Avilés una oportunidad de oro para concentrar la planta de acabados y el polo industrial de auxiliares, además de la pista de pruebas.

Esta operación impulsada por Indra choca, sin embargo, con los planes del Puerto de Avilés, respaldados por el gobierno local que lidera el PSOE y por la Cámara de Comercio avilesina. La Autoridad Portuaria tiene en Baterías su gran esperanza para la expansión, con el fin de generar un área industrial que contribuya a sus tráficos. Sin embargo, hasta principios de esta semana, la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides), propietaria del terreno, no había recibido oferta firme alguna y el Puerto de Avilés está pendiente de una tasación para valorar la viabilidad de su operación. Ahora Indra ha irrumpido con fuerza. Sepides tendrá la última palabra en el caso de que lleguen varias ofertas.