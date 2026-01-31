Una fábrica de sueños e historias que nunca cierra: 7 décadas de cine en el Teatro Prendes de Candás

Entrar en el Teatro Prendes es adentrarse en una parte importante de la memoria de Candás. Esta histórica sala de cine que ha visto crecer a buena parte de los vecinos de la capital del concejo de Carreño, atesora infinidad de recuerdos y anécdotas y es, por tanto, esencia viva del pueblo.

Mucho ha llovido desde aquel 1 de enero de 1956, cuando se apagaron las luces y se proyectó la que sería la primera película que disfrutarían los espectadores en el Prendes, "Cuando ruge la marabunta", de Byron Haskin y con Charlton Heston como protagonista. Un clásico que hace unas semanas volvía al Teatro candasín para conmemorar sus 70 años de vida.

IX semana del teatro costumbrista asturiano, en 1999 / Isaac Rubio

Impulsado por Luis Prendes, un cinéfilo confeso, al que se le atribuye buena parte de la tradición cinematográfica de la villa, de hecho, llegó a haber cinco salas, de las cuales tres eran administradas por la familia Prendes, este cine presume de no haber cerrado nunca sus puertas, de haber sobrevivido a la pandemia y de haberse adaptado a las nuevas tendencias del público sin morir en el intento de convivir con las plataformas de streaming.

Página web, redes sociales y venta de entradas online son algunas de las novedades que el Prendes incorporó tras la pandemia

Como director-gerente está Alain Fernández, quien desde que se puso al frente del Teatro en noviembre de 1994, se ha convertido en su mejor embajador. "El Prendes combina comodidad para el espectador, tecnología con proyección digital y sonido Dolby… aunque lo que lo caracteriza y lo hace diferente a otros cines es la cercanía del personal", recalca Fernández, quien junto a Javier Pérez, Lucía González, María Viña, Ana Rebón y Juan Fernández, conforman el equipo que se encarga de llevar a la sala cada semana, tanto los títulos de cine clásico más conocidos, como los últimos estrenos.

Cinmatógrafo junto a imágenes de Audrey Hepburn / Pablo Solares

El apoyo de sus más de 1.500 socios repartidos por todo Asturias hace que el Teatro Prendes sea casi incombustible y haya podido avanzar al ritmo que imponen las plataformas de vídeo bajo demanda. Venta de entradas online, página web o contar con un perfil en redes como Instagram han sido algunas de la novedades que el Prendes abrazó tras la pandemia. "El auge del streaming nos llevó a abrirnos a otro tipo de espectáculos como musicales, teatro en directo o monólogos", añade Fernández, sentado junto a una figura de Alfred Hitchcock.

Parte de esos esfuerzos por mantener intacta su esencia se reflejan en algunas de las partes originales que aún se conservan en el edificio como el bar o su maquinaria cinematográfica, ubicada justo a las puertas de la sala.

Equipo actual del Teatro; al fondo, por la izquierda, Javier Pérez, Lucía González, María Viña y Alain Fernández; en primer término, Ana Rebón y Juan Fernández / Cedida a LNE

Con tantos años de historia, las paredes y tablas del Teatro esconden infinidad de anécdotas, como ese día en el que la actriz argentina Mirta Miller apareció por el Prendes acompañada de un joven actor en ciernes, un tal Javier Bardem. "Paula Echevarría es otra de las que ha venido al Teatro y de las que siempre dice que este es su cine", indica Alain Fernández.

Pero no solo de cine vive el Prendes y por ello este templo no ha dudado en dedicar un espacio privilegiado al teatro costumbrista asturiano. "La apuesta nace en 1991, con el primer salón dedicado a esta modalidad. Así descubrimos que ese tipo de espectáculo atrae a mucho más público que otros de corte más clásico. Es una auténtica joya para nosotros", explica el gerente.

Luis Prendes, impulsor de la sala de cine candasina / Cedida a LNE

Y cómo asegurar la pervivencia del Prendes si no es haciendo cantera. Para ello, los ciclos de teatro para escolares son una de las prioridades de los responsables de la sala.

A pesar de que su exterior recuerda a una antigua fábrica conservera, homenaje a la tradición de la villa y obra del arquitecto del edificio, José Antonio Muñiz Muñiz, por dentro, sus cortinas de terciopelo, la figura en recuerdo a la mismísima Audrey Hepburn en "Desayuno con diamantes" y su proyector con el emblemático nombre del "Teatro Prendes", siempre iluminado, recuerdan que estamos en un espacio que es ya historia del cine de Candás.

El bar del cine, una de las zonas originales que aún se conservan en la sala / Pablo Solares

"El Prendes del futuro pasa por seguir con la misma pasión contagiosa por la cultura, estar siempre atento a los gustos del espectador y cuidando con mimo la programación", señala Fernández, al tiempo que imagina un Teatro "que cumplirá no solo 7 décadas más, sino que llegará hasta el infinito y más allá".