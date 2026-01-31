El HUCA reorganiza la realización de mamografías para atajar las esperas denunciadas por pacientes

Un mensaje en una red social, con una referencia explícita al presidente del Principado, Adrián Barbón, ha desembocado en una reorganización de los circuitos de mamografías del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Tras la denuncia pública de la paciente, la dirección del complejo sanitario ovetense ha tenido, primero, que darle una cita que esperaba desde hacía nueve meses. Se trata de una trabajadora del propio centro que, conforme a una secuencia temporal repetida durante años, solicitaba para marzo su revisión anual, tras pasar por un cáncer. Sin embargo, ni siquiera formando parte de la plantilla del HUCA la conseguía.

Como segunda derivada de la denuncia, la dirección del centro sanitario convocó a los responsables de los servicios implicados para instarles a introducir cambios en los protocolos. Una reordenación que, según ha podido averiguar LA NUEVA ESPAÑA de fuentes sanitarias bien informadas, estará definida “en los primeros días de la próxima semana”.

La Consejería lo niega de plano

Un portavoz de la Consejería de Salud del Principado negó ayer que haya reorganización alguna y reiteró lo que ya se había trasladado a este periódico el jueves: que "las pacientes diagnosticadas con cáncer de mama no tienen lista de espera para sus consultas y pruebas de control", dado que existe "un circuito preferente por el que las revisiones y las pruebas son programadas por los facultativos que hacen su seguimiento".

El corolario de esta explicación era que el caso de la mujer que hizo pública la demora de su citación constituía “un caso aislado”. Sin embargo, otras fuentes consultadas por este periódico, y no circunscritas al HUCA, sino también a otros hospitales de la región, corroboraron que las esperas para hacerse mamografías han aumentado en los últimos tiempos, y no son casos aislados.

Otro caso en Cabueñes

La reorganización emprendida en el centro sanitario ovetense no casa con la tesis del "caso aislado". Y tampoco lo hace la experiencia de otra paciente, en este caso del Hospital de Cabueñes (Gijón), que en el verano de 2024 fue diagnosticada con dos meses de retraso porque no había radiólogos. Hija de una mujer fallecida por cáncer de mama, era una persona de riesgo. Se sometió a una mamografía a finales de julio de 2024 y no le informaron del resultado hasta septiembre. “Dos meses con un resultado positivo y sin informarme, sin posibilidad de empezar pruebas y tratamientos en un cáncer de crecimiento muy rápido y agresivo”, lamenta en un testimonio publicado por LA NUEVA ESPAÑA.

Indignada y angustiada, la mujer puso esta demora en conocimiento de la Consejería, de la dirección médica y de la jefatura del servicio de Radiodiágnostico del Hospital de Cabueñes. “Solo respondió este último, y la respuesta fue terrorífica. Confirmando, y afirmando, que los medios son los que son. Y que, de no hacerme la prueba por la tarde, probablemente la demora hubiera sido mucho más larga”, relata.

Esta mujer gijonesa puntualiza: “Mi caso no es único”. Y abunda: “Hay demora en los diagnósticos por falta de facultativos, con lo que no se está garantizando un diagnóstico y un seguimiento inmediato y adecuado de las pruebas”.

Una cita conseguida por métodos de los tiempos actuales

La antes citada paciente del HUCA, por su parte, recurrió a métodos expeditivos propios de los tiempos actuales: denunciar a través de una red social y hacerlo etiquetando directamente al presidente del Principado, muy presente a diario en estos espacios de encuentro con los ciudadanos.

"Hace nueve meses que se pidió la cita, pero está todavía sin citar", indicó la mujer en su mensaje. “Todos los años tras mi revisión, me citan para el año siguiente. Y me llega la cita por carta a los pocos días. Esta vez, no”, puntualizó. "La sanidad asturiana, genial", ironizó, al tiempo que pedía explicaciones a Barbón.

El jefe del Ejecutivo respondió: "Te pedimos que nos escribas con tus datos personales y que nos expliques dónde está pasando. Evidentemente, tenemos que transmitir la información que nos des –y por eso te la pedimos por email– a la Consejería de Salud porque ese retraso nos parece inaceptable".

Esta invitación del presidente autonómico apareció publicada a las 23.29 horas de este pasado miércoles. A las 19.43 horas del día siguiente, jueves, la paciente publicaba en su perfil de la red social: “Pues ya tengo cita. Para el 16 de marzo. Gracias a todos los que disteis difusión. Gracias también Adrián Barbón por la gestión. Si cuando se hace algo mal nos quejamos, también es justo reconocer cuando se actúa con rapidez para solucionar un problema”.

La mujer logró en 20 horas, a través de una red social, lo que no había conseguido en nueve meses en el hospital en el que trabaja.

El PP exige "medidas urgentes"

Al hilo de estas informaciones, el Partido Popular ha presentado ante la Mesa de la Junta General del Principado una proposición no de ley en la que indica que “en los últimos meses se ha agravado de forma alarmante la situación de las listas de espera para la realización de mamografías en el sistema sanitario público asturiano, y de manera muy señalada en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA)”.

A juicio de los populares, los datos publicados por la Consejería de Salud “evidencian un problema estructural de planificación y gestión de recursos, que se agrava cuando se tiene en cuenta que la demora media publicada para una mamografía alcanza ya los 61 días en el conjunto de Asturias y llega hasta los 81 días en el HUCA”.

Ante esta coyuntura, el PP reclama al Gobierno “medidas urgentes para reducir de forma drástica los tiempos de demora”. Exige, asimismo, que presente en la Junta, “en el plazo máximo de un mes, un informe monográfico y detallado sobre la situación de las mamografías en el Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) que incluya, como mínimo, la evolución trimestral en los últimos tres años, el número de pacientes en lista de espera de mamografía y la demora media, desglosada por área sanitaria y centro hospitalario”.

Los populares también piden al Ejecutivo “información sobre el funcionamiento y los tiempos efectivos de los supuestos ‘circuitos preferentes’ para pacientes oncológicas de cáncer de mama, con datos desagregados por hospital”. Y reclaman “un plan de choque específico frente a las listas de espera de mamografías en el HUCA y en aquellos centros con mayores demoras, que contemple, al menos: ampliación de horarios de realización de mamografías, refuerzo de profesionales técnicos y facultativos especializados, y la optimización del uso de los equipos de radiodiagnóstico disponibles”.