Los ilustradores asturianos hacen de su trabajo una folixa con el programa cultural de FLIPA 2026

La Asociación de Profesionales de la Ilustración de Asturias (Apiast) presentó ayer, en la sede del Museo Arqueológico de Asturias, en Oviedo, el programa cultural de FLIPA 2026, la primera Folixa de la Ilustración Asturiana, que incluye charlas y talleres, jornadas sobre bienestar profesional, una exposición itinerante, encuentros profesionales y una gran folixa que cerrará las actividades, que se desarrollarán a lo largo de todo este año.

"En un momento en el que la inteligencia artificial generativa está atacando y precarizando más aún a las profesiones creativas y a la cultura, es necesario poner en valor los procesos artísticos y dar visibilidad a los profesionales que crean la cultura", sostienen desde Apiast, cuya directiva está presidida por Eva Rami y de la que forman parte, además, Isabel Muñoz (vicepresidenta), Enrique Fernández, Guillermo Redondo, Rubén Megido y Julia Castaño. La ilustradora Celia Pandiella es la autora del cartel de FLIPA 2026.

Apiast, constituida en 2024, cuenta con 80 asociados y funciona con el trabajo voluntario de sus integrantes, con el objetivo de velar por sus derechos, visibilizar el sector, asesorar a sus socios en temas fiscales y laborales y crear una red de profesionales. Está integrada en FADIP, la Federación de Asociaciones de Ilustración Profesional en España, y EIF, el Foro Europeo de Ilustración.

El director general de Acción Cultural, Antón García, que asistió a la presentación de la programación, destacó la importancia del "asociacionismo profesional" en el ámbito cultural y de la administración. "FLIPA es algo muy importante que permite visibilizar el trabajo de los ilustradores, hombres y mujeres, de Asturias", manifestó, y brindó todo el apoyo de la Consejería de Cultura a la iniciativa.