El kiwi asturiano, la excepción que confirma la regla con Mercosur: ¿por qué este producto sí puede verse beneficiado con el mercado sudamericano?

La producción de kiwi en Asturias se revela como una de las actividades que probablemente se verá beneficiada por el reciente acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur (el mercado común de Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina) que tantas ampollas ha levantando entre los profesionales del campo del Viejo Continente y, por supuesto, en los del Principado, donde ya ha habido movilizaciones, respaldadas, además, por todos los partidos en la Junta General del Principado.

Con todo, hay sectores en el campo en España en los que Mercosur no plantea tanto desasosiego y malestar, sino todo lo contrario. Los productores de aceite y los viticultores son unos de los que tienen grandes expectativas puestas en los mercados que se abrirán sin aranceles en esos países del cono sur. En el caso de Asturias, los kiwicultores son otros.

Si bien el cultivo del kiwi en la región no es ni mucho menos el principal de la producción agroalimentaria, marcada histórica y mayoritariamente por carne y leche, sí que ha logrado un crecimiento destacado, estable y progresivo en las últimas décadas, tras las pioneras plantaciones en la década de los años 80 del siglo pasado en las vegas del bajo Nalón. A día de hoy, Asturias ronda –en términos generales y según la evolución de los últimos años– el 20 por ciento de la producción en España -hay unas 250 hectáreas dedicadas a este cultivo- y en la última cosecha de 2025 se aproximaron a las 4.000 toneladas de kiwi recolectadas, capitalizadas fundamentalmente por la variedad verde. Si bien ya hay otras con cierta relevancia, como la del amarillo (gold) o rojo, en crecimiento y expansión.

Plantaciones "simétricas"

Algunas de las grandes y veteranas firmas productoras de kiwi en el Principado cuentan ya desde hace tiempo con plantaciones «simétricas» al otro lado del charco, en el hemisferio sur, que les garaniza una producción durante los 12 meses del año. Esto les permite comercializar con su marca de forma continua con fruta de plantaciones de Argentina o Chile, además de la asturiana.

Mercosur les abre un «mercado cautivo» hasta ahora, explican en el sector, sin aranceles y mucho más estable y con menos riesgos que por ejemplo otros países de África o Asia, sin olvidar que se cae también la barrera idiomática. «Todo son expectativas de ir a más y crecer», explican. «En esos mercados ya tienen acomodo desde hace tiempo nuestros kiwis y es un producto que se paga bien con una demanda creciente todo el año», explican.

Otro factor positivo de Mercosur para el kiwi asturiano radica en la estabilización y ampliación de un mercado con Sudamérica que permitirá a empresas de aquí, que cotizan y facturan en la región, contrarrestar la entrada de firmas europeas de lugares como Francia, que en los últimos años han puesto sus ojos en las plantaciones del Principado, con fuertes inversiones en cultivosen las vegas del Nalón y del Narcea.