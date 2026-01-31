Mañana entra en vigor la actualización de las nuevas frecuencias de recogida de residuos en Oviedo

Desde mañana, 1 de febrero, en la zona urbana de Oviedo, la recogida del cubo negro, destinado a los residuos no reciclables, y del cubo marrón, destinado a los residuos orgánicos, se realizará todos los días del año, incluidos domingos y festivos, con la excepción de Nochebuena y Nochevieja. Esta medida busca mejorar el funcionamiento del servicio y requiere la colaboración de la ciudadanía para una correcta gestión de los residuos domésticos.

El cubo verde, correspondiente al vidrio, también experimenta cambios en su recogida, que pasará a realizarse tres días a la semana. Se mantendrá el día habitual de recogida en cada zona y se añadirán dos días alternos. Así, por ejemplo, en las zonas donde actualmente se recoge los lunes, a partir de esa fecha se realizará los lunes, miércoles y viernes.

Este cambio en las frecuencias de recogida de los cubos negro, marrón y verde implica que las comunidades de vecinos deberán disponer del número necesario de cubos, ya sea en propiedad o en régimen de alquiler, para poder depositar los residuos de forma diaria y conforme a la normativa vigente.

La puesta en marcha de este nuevo servicio supone un avance significativo en materia de sostenibilidad, ya que permitirá incrementar la tasa de reciclaje del municipio, que actualmente ronda el 33%, y acercarse al 55% exigido por la Unión Europea.

La colaboración ciudadana es fundamental para garantizar el éxito de estas medidas que comienzan el día 1 de febrero. Recordamos que los residuos deben depositarse siempre en los cubos correspondientes según el tipo de material y que no está permitido dejar bolsas en la vía pública.

En cuanto al resto de fracciones, sus días de recogida no han sufrido modificaciones. El cubo amarillo, destinado a envases, se recoge los lunes, miércoles y viernes, mientras que el cubo azul, para papel y cartón, se recoge los martes, jueves y sábados en todas las zonas de la ciudad.

Pero ¿sabemos qué depositar en cada cubo? En el cubo marrón deben depositarse restos de alimentos cocinados y no cocinados, carnes, pescados, frutas, verduras, legumbres, pan, posos de café, bolsitas de infusión, restos de flores y plantas del hogar, así como servilletas, papel de cocina y envases de cartón sucios con restos de comida. No deben depositarse en este contenedor excrementos de mascotas, arena, colillas, pañales ni productos de higiene personal, que deben ir al cubo negro.

Además, como novedad, hay un nuevo canal de de incidencias mediante el cual podrá avisarse al momento de cualquier incidencia: bolsas sin recoger, puntos sucios o contenedores llenos. Tu aviso genera un seguimiento real para que el servicio mejore cada día.

Para más información sobre este canal y la recogida de residuos en Oviedo, puedes acceder a la web:

https://www.oviedo.es/serviciosbasicos/recogidabasuras

Con estas medidas, Oviedo refuerza su compromiso con una gestión de residuos más eficiente y sostenible, en la que la correcta separación en los hogares resulta clave para avanzar hacia una ciudad más limpia y respetuosa con el medio ambiente.